Обвиняват българин за катастрофата в Северна Гърция с изгорели хора

20 август 2025, 10:07 часа 278 прочитания 0 коментара
Български шофьор на камион е обвинен в убийство по небрежност, безотговорно създаване на опасност и опасно шофиране, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на прокуратурата. Според изданието българинът е замесен в смъртоносната катастрофа на магистрала Егнатия в Северна Гърция, при която след сблъсъка имаше пожар, в който трима души изгоряха и загубиха живота си, съобщава още гръцкото издание. 

Подробности за катастрофата

Властите съобщиха, че катастрофата е станала, когато един от двата автомобила, движещи се отпред, е спрял или е намалил скоростта си по неизвестни причини на около 600 метра от пункта за събиране на пътни такси. 

Камионът, следващ отзад, се блъсна силно в превозното средство, предизвиквайки пожар. Трима пътници са изгорели до смърт, а 49-годишна жена е получила сериозни наранявания.

След това горящата кола се ударила във втора кола, превозваща роднини на жертвите, които се отървали невредими, след като успели да излязат навреме.

Българинът също е пострадал

Шофьорът на камиона е откаран в болницата в Комотини, където е опериран. Той е под охрана, но се съобщава, че е в стабилно състояние и е извън опасност, съобщиха прокурорите. След като здравето му позволи, той ще бъде изправен пред разследващ магистрат, за да даде показания относно обстоятелствата около катастрофата, която все още се разследва. ОЩЕ: Пътниците изгоряха: Тежка катастрофа в Северна Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
катастрофа българин Северна Гърция пожар
