22 декември 2025, 20:23 часа 578 прочитания 0 коментара
Най-умната държава в света: Средното ниво на IQ на населението е почти 100

Проучване през 2025 година определи швейцарците като най-умната нация в света с оценка от 92,02 от 100. В проучването на World of Card Games са взети предвид голям брой фактори, сред които академичните степени, средният коефициент на интелигентност на населението и броят на номинираните за Нобелова награда. В Швейцария има 1099 номинирани за Нобелова награда, а средният коефициент на интелигентност в страната е 99,24. Освен това 40,02% от пълнолетните швейцарци имат поне бакалавърска степен, което е най-високият процент от всички страни в класацията, а 18,05% имат магистърска степен или по-висока.

В топ 10 на класацията са влезли девет европейски държави и САЩ: 

  • Швейцария
  • Великобритания
  • САЩ
  • Нидерландия
  • Белгия
  • Швеция
  • Германия
  • Полша
  • Дания
  • Финландия

На второ място се нарежда Великобритания с оценка 89,4. Британците имат 2393 номинирани за Нобелова награда, но само 39,59% от пълнолетните граждани имат бакалавърска степен, а 14,37% - магистърска или по-висока степен. Средният коефициент на интелигентност на британското население е 99,12, пише Daily Mail.

Трети са САЩ с оценка 89,18 - 38,57% от пълнолетните американци имат бакалавърска степен, а 14,79% са с магистърска. Средният коефициент на интелигентност на американците е 97,43. САЩ имат най-голям брой номинирани за Нобелова награда – 5717, както и най-голям брой университети, номинирани за Нобелова награда – 256. 

Четвърта е Нидерландия с оценка 87,3. Средният коефициент на интелигентност е 100,74, а 36,63% от холандците имат бакалавърска или по-висока степен.

На пето място е Белгия с резултат от 86,58 и среден коефициент на интелигентност на населението 97,49.

Финландия, която завършва първата десятка, има най-висок коефициент на интелигентност сред населението - 101,20.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
