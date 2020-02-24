Нападението в Хесен е атентат, съобщи германската полиция

Четири часа след като автoмoбил ce врязa в тълпa нa кaрнaвaлнo шecтвиe в грaд Фoлкмaрceн, германската полиция съобщи, че става дума за атентат.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs — Xy5Z89🇩🇪 (@Xy5Z89) February 24, 2020

Шофьорът, 29- годишен, е германец от същото градче и е арестуван. Тълпата е искала да се саморазправи с него, но полицията го е спасила.Той е насочил автомобила съзнателно към публиката, заобиколил е огражденията и се е врязал в публиката. Очевидци разказват, че шофьорът е продължил да дава газ в продължение на 30 м, след като се е врязал в публиката.Местните медии съобщават вече за поне 30 ранени, между които повечето са деца. "Билд" твърди, че 1/3 от пострадалите са тежко ранени. Днес в Германия е неработен ден, от поредицата карнавални дни. Миналата седмица в Ханау в същата провинция Хесен крайнодесен застреля 10 посетители в наргиле барове и майка си, след което се самоуби. Сред жертвите имаше и български гражданин.