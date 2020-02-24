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Нападението в Хесен е атентат, съобщи германската полиция

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Нападението в Хесен е атентат, съобщи германската полиция
Снимка: Getty Images/Guliver
Четири часа след като автoмoбил ce врязa в тълпa нa кaрнaвaлнo шecтвиe в грaд Фoлкмaрceн, германската полиция съобщи, че става дума за атентат.

Шофьорът, 29- годишен, е германец от същото градче и е арестуван. Тълпата е искала да се саморазправи с него, но полицията го е спасила.

Автомобил се вряза в група хора на карнавал в Германия (ВИДЕО)

Автомобил се вряза в група хора на карнавал в Германия (ВИДЕО)

Aвтoмoбил ce врязa в тълпa нa кaрнaвaлнo шecтвиe в гeрмaнcкия грaд Фoлкмaрceн, провинция Хесен, прeдaдoхa мecтнитe мeдии. Шoфьoрът нa ...

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Той е насочил автомобила съзнателно към публиката, заобиколил е огражденията и се е врязал в публиката. Очевидци разказват, че шофьорът е продължил да дава газ в продължение на 30 м, след като се е врязал в публиката.

Местните медии съобщават вече за поне 30 ранени, между които повечето са деца. "Билд" твърди, че 1/3 от пострадалите са тежко ранени.

Днес в Германия е неработен ден, от поредицата карнавални дни. Миналата седмица в Ханау в същата провинция Хесен крайнодесен застреля 10 посетители в наргиле барове и майка си, след което се самоуби. Сред жертвите имаше и български гражданин.

Actualno.com

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2 Коментара

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  • Анонимен 1 Анонимен преди 36 минути Профил на трол?
    Световния мир може да бъде гарантиран само с премахването на Русия. Тероризмът е индустрия, финансирана от Москва. Всички злини на планетата произлизат от Русия - КГБ и Андропов създадоха основите на ислямския тероризъм - http ://www .faktor.bg/na-vseki-kilometar/36345- general-priznava-kgb-i-andropov-sazdadoha-osnovite-na-islyamskiya-terorizam.html
    отговор : 3 !
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 33 минути Профил на трол?
    Световния тероризъм е организиран и финансиран от Русия! Там все още имала училища за терористи! Не се чудете, че терористите и на бургаското летище, и парижките терористи говорели отличен руски! - http ://www .urantia-s.com/library/suvorov/oblom - Някъде около началото на трета страница може да се прочете следното: “Начиная с 1956 года Советский Союзе резко усилил идеологическую, кадровую, в виж още ›› оенную и финансовую поддержку так называемых национально-освободительных движений во всем мире. В СССР были созданы тайные центры подготовки как рядовых террористов, так и организаторов партизанской войны. Подготовка кадров шла как по линии КГБ, так и по линии ГРУ. Одним из таких центров было Одесское высшее общевойсковое командное училище, которое находилось под плотным контролем ГРУ. В этом училище был развернут так называемый «партизанский факультет», в котором готовили бойцов из стран Азии, Африки и Латинской Америки. В 1965 году факультет разросся до таких размеров, что училище пришлось разделить на Одесское и Киевское. В Одессе остались учиться темнокожие борцы за свободу, а советских курсантов отправили в Киев. Начиная с середины 1950-х годов партизанские войны и сопутствующие им атаки террористов во всем мире набирали размах, а вскоре и вышли из-под контроля советских товарищей. Но чем дальше наши вожди протягивали свои загребущие руки, тем хуже становилось положение в Советском Союзе и подвластных ему странах. В любой момент могло полыхнуть.” П.П. Може би пък нещо може да му “просветне” за евразийскосоЧиализЪмаТ в ссср и RAZIя?!?!?
    : 2 !

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