59-годишният Сергей Муливанов, член на управителния съвет на партията „Руски съюз на Латвия“, се премести в Московска област преди две години, защото беше недоволен от латвийската политика. Той критикуваше местните власти за подкрепата им за Украйна, прозападната им ориентация и ограниченията им върху използването на руски език, но днес е изправен пред сериозен проблем за сигурността и живота си - тъй като руските власти го изпращат на фронта в Украйна.

Тръмп натиска Литва да отвори пристанище за беларуски износ, Европа: "По дяволите, не!"

Преместване

Муливанов водеше блог, посещаваше митинги, говореше в руски пропагандни сайтове и пишеше за уебсайта на телевизионния канал „Царград“. През 2025 г. той участва в конференция, организирана от Института за ОНД, където говори за „етноцида на руснаците в Балтийските страни“. След преместването си получава руско гражданство и си намира работа като куриер чрез услуга за обяви за работа. Според негови близки, както съобщава Telegram каналът „Осторожно. Новости“, работодателите се оказват измамници и той, без да осъзнава, е превозвал крадени пари. Муливанов беше арестуван през април, но се призна за невинен. Приятели твърдят, че Муливанов е бил подмамен да подпише договор с руското Министерство на отбраната и съответно заявление още през април.

Още: Дронът, открит на плажа в Шабла, се оказа руски "Гербер-2"

„И двата документа са без дата. Датите са добавени едва сега, през октомври 2026 г. Подпис отпреди шест месеца е направен така, че да изглежда сякаш е направен онзи ден“, каза адвокатът на Сергей Муливанов.

Изпратен на война

На 28 октомври Следственият комитет уведомява Муливанов и адвоката му, че е изпратен на война и че делото за измама се спира. И двамата отказват. На следващия ден той е призован отново на разпит, този път за изясняване на причините за отказа. На 30 октомври се провежда съдебно заседание за удължаване на ареста му. След това Муливанов е трябвало да бъде върнат в следствения арест. Вместо това е отведен в Следствения комитет.

„Вместо в следствен арест, го водят в Следствения комитет. Опитват се да го накарат да подпише още документи, но той отказва, казвайки, че няма да подпише нищо без адвокат“, разказват негови близки.

Още: Соловьов и Медведев се прехласнаха по Мъск: Илон, в Ростов има квартири (ВИДЕО)

След това Муливанов е предаден на охраната, но така и не се връща в следствения арест. Той се обадил на семейството си от автобус, пътуващ към Ростов на Дон, военната зона. След това контактът е прекъснат и нищо не се е чуло от него в продължение на шест дни.

Заболявания

Според семейството му, 59-годишният Сергей Муливанов страда от диабет тип 2 и полиневропатия. Състоянието му се е влошило в следствения арест. Адвокатът му е подал молби за медицински преглед още през юни, но те са останали без отговор. Според нея, той не е преминал никакъв военномедицински преглед преди преместването си.

"Беше грешка" да се помага със Starlink на Украйна: Мъск се съгласи