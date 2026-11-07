Протези за ранените: Как войната в Украйна създаде пазар за милиарди в Русия

След началото на пълномащабната война срещу Украйна в Русия пазарът на протези се разрасна стремително, привличайки предприемачи, бивши военни и лица, свързани с представителите на властта. Както установява изданието „Вот Так“, зад тази нова сфера стоят десетки милиарди рубли държавни средства и компании, чиито собственици често имат влиятелни връзки. Към 2025 г. в страната имаше около 350 предприятия за протези и ортопедични изделия. Не по-малко от 105 компании са отворили врати след началото на инвазията, а общият им приход за 2025 г. възлиза на почти 18,5 млрд. рубли. Държавното финансиране на техническите средства за рехабилитация за пет години се е увеличило почти три пъти — от 33,3 млрд. рубли до планираните 98 млрд. през 2026 г.

Един от новите участници в сектора е Сергей Фокин — роднина на Юрий Ковалчук, близък приятел на Владимир Путин. През 2023 г. той оглави компанията „Бионика 2.0“, чиито приходи за 2025 г. достигнаха 830 млн. рубли. Сред партньорите на предприятието е фондът „Орион“, чийто попечителски съвет се оглавява от дъщерята на бившия военен министър Сергей Шойгу – Ксения.

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В Краснодарския край се е формирала голяма мрежа от компании за протези, събрана около Валерий Чагин и Алина Зимнухова. Свързаните с тях предприятия през 2025 г. са реализирали обща печалба от 19,3 млрд. рубли. Разследването разкри тесни връзки между предприемачите и регионални чиновници, включително Лилиана Егорова, бивша заместник-кмет на Краснодар и дъщеря на бившия губернатор на Кубан. Компаниите от групата „Без бариери“ също са получили над 630 млн. рубли под формата на преференции

Връзки с държавните структури са установени и при други участници на пазара. Сред тях са депутатът от градската дума на Черкес Амирхан Смакуев и Ксения Нижарадзе, дъщеря на бившия ръководител на държавните предприятия за протези. Нейната компания „Ортотех“ е увеличила приходите си през 2025 г. повече от десет пъти.

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В сектора навлязоха и предприемачи, пряко свързани с разработването на протезни технологии. Например, компанията на Максим Нигматулин „Море протезов“ увеличи приходите си от 9,4 млн. рубли през 2023 г. до почти 330 млн. през 2025 г. По-късно бизнес партньорите по проекта създадоха съвместно предприятие с дъщерна структура на „Роскосмос“ за производство на микропроцесорни коленни модули. Нарастващото търсене донесе допълнителни приходи и на старите участници на пазара, по-специално на производителя на компоненти „Метиз“, основан още през 1999 г.

Допълнителен стимул за бизнеса стана системата за електронни сертификати, която позволява на участниците във войната самостоятелно да избират компания за протезиране. Благодарение на това производителите получиха пряк достъп до държавни средства и възможност да се конкурират за клиенти.

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