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Зеленски: Русия готви ново мащабно нападение срещу енергийни и граждански обекти

07 ноември 2026, 1:25 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Зеленски: Русия готви ново мащабно нападение срещу енергийни и граждански обекти

„Появиха се разузнавателни данни, че руските окупатори подготвят нова атака срещу енергийни и граждански инфраструктурни обекти, както и срещу мостове над Днепър“. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски. Според него, украинските ВВС и Въоръжени сили се готвят за отбрана, въпреки че това „не е лесно“. „Имаме нужда от прехващачи за ПВО системите „Пейтриът“, всяко споразумение е важно, всеки ден от доставките е от решаващо значение. И призоваваме нашите партньори да не забавят доставките“, каза Зеленски.

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Украинският лидер отбеляза също, че тактиката на Русия включва унищожаване на електропреносни мрежи, трансформатори и разпределителни устройства. Именно поради тази причина, дори при достатъчно производство, за съжаление в някои региони продължава да има недостиг. Според него, това може да бъде решено чрез ремонти и в тази ситуация бързината е от решаващо значение.

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По-рано стана ясно, че сателитни снимки показват колко бързо Русия изгражда нови бази за изстрелване на ракети „Геран“. Снимка, направена на 8 август, показва, че полето близо до Милерово е било практически празно по това време. До 12 септември основите за изграждането на комплекса са били положени: пътища са били прокарани и е разчистена земя за площадките за изстрелване и сградите. Към 12 октомври складовете и спомагателните сгради вече бяха ясно видими.

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По последни данни Украйна в момента не е в състояние да свали 90% от дроновете с реактивен двигател. За да се справи с този проблем, Министерството на цифровото развитие, съобщенията и масмедиите обяви планове да се съсредоточи върху три области: увеличаване на броя на радарите, ракетите „въздух-въздух“ и разработване на реактивни двигатели.

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предупреждение руска атака Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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