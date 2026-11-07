"Не искаме "Ялта 2"": Зеленски нарече "опасна" идеята на Тръмп за нова система за сигурност в Европа (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не разполага с всички подробности за новата система за сигурност за Европа, предложена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Същевременно той предупреди, че потенциалното споразумение между Русия и Европа може да бъде опасно. Държавният глава направи това изявление в интервю с журналиста на CNN Джейк Тапър.

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„Не виждам никакви признаци или сигнали от Русия, че е готова да направи каквото и да било. Мисля, че точно затова е опасно. Когато те – имам предвид Русия – не искат да говорят за това как да се сложи край на тази война, а искат да започнат с нова архитектура на сигурност в Европа, това е опасно“, каза той.

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Според Зеленски това е по-опасно за Европа, отколкото за Украйна. Той обясни, че Украйна не е част от Европа, а е кандидат за член на ЕС. „Ние също не сме членове на НАТО. Затова не говоря от името на НАТО и ЕС, но това е опасно за всички нас. Всички живеем в Европа. Не искаме „Ялта 2“. Не сме готови за такъв формат. Не искаме Русия да ни разделя“, каза президентът.

President Zelensky told CNN that he sees potential dangers in the security deal proposed by Donald Trump, particularly for Europe. He said Russia has shown no willingness to take concrete steps to end the war and instead wants to negotiate a new European security architecture. Zelensky rejected any repeat of a 'Yalta 2' arrangement dividing Europe with Russia, stressing that sovereignty and territorial integrity must remain fundamental principles. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2026

Той подчерта, че суверенитетът и териториалната цялост са ключови въпроси за всяка независима държава. „Ако искате да бъдете свободна, демократична страна, имате нужда, най-малкото, от уважение към вашия суверенитет и териториална цялост“, добави държавният глава.

Новите идеи на Тръмп за споразумението

В четвъртък президентът на САЩ заяви, че се подготвя мащабно споразумение, което ще засегне не само Украйна, но и цяла Европа. Той каза, че то може да обхване целия континент.

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Американският президент потвърди, че се е срещнал с Дмитриев, но отказа да каже какво точно са обсъждали. Срещата им се проведе на фона на засилени дипломатически контакти между Вашингтон, Москва и Киев. По-конкретно, представители на администрацията на Тръмп проведоха отделни разговори с украински и европейски представители в централата на НАТО в Брюксел.

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