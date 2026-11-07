В РСМ "отминали с мълчание" предложение за съвместно почитане с България на паметта на Даме Груев

Поредната среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония, състояла се на 5 и 6 ноември в Скопие, премина „по познатия начин – без резултат”, съобщиха за БТА от българския състав на Комисията. След безплодна дискусия за представянето на Охридската архиепископия в учебниците по история в Северна Македония, българските представители в Комисията за пореден път са предложили да бъде почетено делото на Даме Груев, символна личност от общата история на двете страни, от чиято гибел през декември 2026 г. се навършват 120 години. Инициативата отново е била "отмината с мълчание" от членовете на Комисията от Република Северна Македония.

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Вместо това те са прочели предварително подготвен текст за съвместно отбелязване на започнала в двете страни през 1941 г. съпротива срещу антисемитизма, фашизма и националсоциализма. Предложението е било отклонено с аргумента, че тази съпротива се почита в цяла Европа и не бива да бъде ограничавана до двете държави, а Комисията все още е фокусирана върху въпроси от 11 век, съобщиха за БТА от българския състав на историческата комисия.

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И по време на последното, пето по ред за тази година заседание на историческата комисия, българската страна е припомнила очакванията на Европейския парламент и Европейската комисия за осезаеми резултати от Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония.

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В доклада на ЕП за напредъка на Северна Македония беше отбелязано, че „силно се насърчава Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати; текстовете трябва да отразяват интерпретацията на историческите факти и личности от общата история на двата народа, основани на обективни, автентични и базирани на свидетелства исторически извори и документи, научна интерпретация и исторически документи, както е постулирано във втория протокол по Договора за добросъседство с България”. В представения преди дни доклад на ЕК за напредъка на Северна Македония също е се отбелязва, че историческата комисия е провела четири срещи, между септември 2025 г. и март 2026 г., но без конкретни резултати.

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Следващото заседание на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще се състои в началото на декември в София.

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