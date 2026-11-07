Ще се срещнат ли Зеленски и Путин? Кирило Буданов с ново изявление преди преговорите

Ръководителят на кабинета на украинския президент Кирило Буданов изрази „предпазлив оптимизъм“, че по време на тристранните преговори следващата седмица може да бъде постигнат напредък към евентуална среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Делегации на Украйна, Русия и САЩ ще се срещнат в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Това ще бъдат първите тристранни преговори от февруари насам, както и първите след острите разногласия около ограниченията върху сателитната система Starshield на SpaceX.

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В интервю за CBS News в петък Буданов заяви, че разговорите ще бъдат съсредоточени върху гаранциите за сигурност на Украйна и Русия след края на войната. „В различните моменти ситуациите са напълно различни“, каза Буданов, сравнявайки предстоящите преговори с тези през февруари. „Сега очевидно всички страни искаха тази среща да се проведе. Това означава, че има определени предпоставки за нея“, допълни той. „Тези преговори няма да бъдат последните“, подчерта Буданов.

Кой ще участва в преговорите?

Буданов, който оглавяваше украинското военно разузнаване, преди да поеме ръководството на президентската канцелария през януари, ще бъде част от делегацията, водена от главния украински преговарящ Рустем Умеров.

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Очаква се Вашингтон да бъде представляван от специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Руската делегация ще бъде оглавена от Владимир Медински - съветник на Владимир Путин, който ръководеше екипа на Москва и в предишните кръгове от преговорите.

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„Очакваме с нетърпение да надградим напредъка, постигнат в Киев, Осло и Санкт Петербург, за да достигнем до всеобхватно и трайно мирно споразумение, което ще осигури дългосрочна сигурност за идните поколения“, заяви Уиткоф при обявяването на преговорите по-рано тази седмица.

Напрежение между Украйна и САЩ

Предстоящата среща идва след няколко седмици на напрежение в отношенията между Вашингтон и Киев. През октомври американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение, което позволява на Русия да доставя дизелово гориво на САЩ за първи път от 2022 г.

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Компанията SpaceX на Илон Мъск също наложи ограничения върху използването на сателитните мрежи Starshield от Украйна. Това доведе до смущения в операциите с украински дронове и в работата на някои системи за противовъздушна отбрана. Достъпът беше възстановен няколко седмици по-късно.

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Въпреки тези събития Буданов заяви, че е оптимистично настроен за отношенията между Украйна и Съединените щати преди тристранната среща. „Вижте, това е лошо. Не бива да бъде така“, коментира той проблемите със Starshield. „Но наред с това можем да припомним, че тази ситуация по един или друг начин беше разрешена. Това дава оптимизъм за бъдещето“, добави Буданов.

Русия засилва ударите по енергийната инфраструктура

Тристранните преговори предстоят на фона на засилващите се руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Според украинското Министерство на енергетиката удари през тази седмица са поразили енергийни съоръжения в 10 области. В резултат стотици хиляди домакинства са останали без електричество, а голяма част от Киев е била без водоснабдяване за повече от 16 часа.

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В интервюто, дадено от кабинета му в украинската столица, Буданов заяви, че Русия използва атаките, за да упражнява политически натиск върху Киев. „Целта на Русия е да нанесе максимални щети на критичната ни инфраструктура“, каза той. „Те се надяват по този начин да създадат предпоставки за обществено недоволство, улични протести и потискане на националните интереси. Но това няма да се случи“, подчерта Буданов.