Гълъб Донев призна с половин уста за вземането на спестявания за пенсии, ЕК явно е била против

Водени са разговори с пенсионните фондове и в тази посока, и в друга посока, с други мерки, които да доведат до това гражданите да могат да се възползват при определени обстоятелства от част от натрупаните средства, които имат в пенсионните си партиди. Всичко това е било с диалог с пенсионноосигурителните дружества. С тези думи в "Панорама" финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев де факто призна, че действително е имало идея пари от втория пенсионен стълб, от частните партиди във фондовете, да бъдат прехвърлени в НОИ и де факто да се ползват за текущи харчове.

По темата: Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов показа писмо до ЕК, подписано от Донев, което посочва точно това и финансовият министър се оправда, че то е от времето на обсъждане с ЕК. "Мисля, че с представянето на бюджета стана ясно, че това няма да стане", каза Донев - ясна подсказка, че явно от Брюксел са казали "не". Припомняме, че днес, в УНСС, премиерът Румен Радев обяви писмото за "анонимка" - ОЩЕ: Радев нарече документа от Европейската комисия за вторите пенсии "анонимка"

Какво ще стане с парите за втора пенсия?

Той коментира и въпроса дали правителството е имало намерение да пренасочва средства от втория пенсионен стълб към Държавното обществено осигуряване. „Мисля, че с представянето на проекта на бюджет за 2027 г. стана ясно, че това няма да стане. Това не е било намерение на правителството“, каза Донев.

Той обясни, че са водени разговори с пенсионно-осигурителните дружества както за възможността гражданите при определени обстоятелства да използват част от натрупаните средства в индивидуалните си партиди, така и за други решения. „Но всичко това е било в диалог с пенсионно-осигурителните дружества. Този диалог накрая завърши с това, че ние с тях стигнахме до споразумение, в което пенсионно-осигурителните дружества, чрез създаването на инвестиционен фонд, да могат да участват в инфраструктурни проекти на държавата“, посочи той.

Още: Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

Идеята е частният и публичният капитал да бъдат обединени за финансиране на инфраструктурни проекти, включително магистрали, железопътна и енергийна инфраструктура. „Така че този капитал, който се набира, който се акумулира в пенсионно-осигурителните дружества, да може да бъде полезен за националната икономика. Това е последният разговор, който сме водили с пенсионно-осигурителните дружества. И те са наясно, че каквото и да става, винаги става в диалог с тях“, заяви финансовият министър.

На въпрос откъде е дошло писмото, показано от опозицията, в което се говори за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб, министърът отговори, че не може да даде информация за произхода му.

Божидар Божанов от “Демократична България” обаче представи писмо от Донев до Европейската комисия от 2 ноември, в което се посочва предложение за временно пренасочване на част от задължителната пенсионна вноска от втория към първия стълб за периода 2027 - 2029 г. В отговор Донев потвърди, че става дума за коментари, направени в периода на комуникация с Европейската комисия, но отново подчерта, че правителството е водило диалог с пенсионно-осигурителните дружества и е постигнало споразумение за друга политика.

„Това са коментари, които са правени в периода, в който ние сме комуникирали с Европейската комисия... Не казвам, че сме се отказали заради това, че вие сте обявили. А просто защото това, което казвам, ние сме в диалог с пенсионно-осигурителните дружества и тези пенсионно-осигурителни дружества, с тях имаме съвсем друга политика. Така че това не може да бъде акцент, не може да бъде мотив за това, че правителството търси някакъв начин, средства, за да запълни огромната дупка в дефицита, който има в държавните финанси“, заяви финансовият министър.

Още: "Някакъв хвърчащ лист хартия, сниман с телефон": Проданов за документа на Мирчев за втората пенсия

За бюджет 2027

Правителството полага усилия да спре нарастването на бюджетния дефицит и държавния дълг, като предвижда намаляване на дефицита с близо 4 млрд. евро до следващата година. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в предаването "Панорама" по БНТ. Той обясни, че правителството цели да ограничи бюджетния дефицит до 3,5% на касова основа и да намали числеността на държавната администрация с около 5000 души чрез обединяване на структури, дигитализация и премахване на дублиращи се функции.

На въпрос как ще бъде спрян „камионът без спирачки, който лети надолу“ – както каза премиерът при представянето на бюджета, финансовият министър посочи, че ограничаването на дефицита и дълга е необходимо, за да се предотврати финансова катастрофа. „Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взима, за да може да покрива този дефицит, за да може да разплаща старите задължения, неминуемо катастрофата е сигурна“, заяви той.

Още: "Бюджет на вразумяването": Гълъб Донев се оправда с лошо фискално наследство - обеща да търси приходи

По думите му усилията за овладяване на ситуацията са започнали още през месец май, като целта е бюджетният дефицит да бъде намален с близо 4 млрд. евро. „Мога да кажа, че спирането на този камион и предотвратяването на катастрофата – положихме достатъчно усилия още от май месец до следващата година дефицитът да бъде намален с близо 4 милиарда евро“, каза финансовият министър.

Той уточни, че заложените параметри са дефицит от 3,5% на касова основа и 4,2% на начислена основа. При премахване на дерогацията за военните разходи показателят на начислена основа би достигнал 3,6%. „Нещо, което е изключително трудно да бъде постигнато за такъв кратък период от време. Но въпреки това ние сме готови да направим всичко възможно, това свиване, това консолидиране на държавните разходи да бъде направено“, подчерта той.

Министърът посочи, че мерките не се ограничават само до приходната част на бюджета, а включват и съкращаване на разходи, особено за неефективни структури. Сред основните инструменти е административната реформа, която предвижда обединяване на звена и намаляване на персонала. „Днес показахме, че с реформата, която ще направим в администрацията, ние всъщност ще намалим с близо 5000 броя числеността на държавната администрация. Нещо, което не е правено през годините“, заяви Гълъб Донев.

Той отбеляза, че досега администрацията постоянно е нараствала, а сега правителството цели да обърне тази тенденция. Подчерта, че съкращенията няма да бъдат самоцелни, а ще се извършват там, където има възможност за обединяване на функции и структури, премахване на остарели дейности и дигитализация на процесите.

„Но не безцелно, а там, където действително може да бъдат обединени функции, да бъдат премахнати стари функции, да бъдат обединени структури, да бъде дигитализиран процесът, да се дава повече възможност и по-добри услуги за бизнеса и за гражданите. Така че не на всяка цена съкращение на персонал“, уточни финансовият министър.

Донев коментира, че овладяването на поскъпването е един от основните приоритети на кабинета. „Разбира се, че един от основните приоритети на правителството е ограничаване, намаляване на инфлацията и задържане на цените. Всички знаем причините за нарастването на тези цени. За октомври месец видяхме и националната статистика излезе с това, че инфлацията на годишна база е 6,1%, което указва влияние не само върху потреблението и ограничава, свива това потребление, но оказва влияние и върху икономическото развитие на държавата“, заяви той.

Още: Теменужка Петкова: Имало е предложение за национализиране на частните пенсионни фондове

По думите му правителството анализира причините за поскъпването, като основният фактор е международната обстановка и движението на цените на енергоносителите. „Основният виновник за това е международната обстановка. Цените на енергоносителите. Виждате, че цената на газа, цената на петрола непрекъснато играе на световните пазари и тя оказва пряко влияние върху стойността на всяка една от стоките и услугите, които се произвеждат и съответно се потребяват от българските граждани“, обясни Донев.

Той допълни, че усилията са насочени към овладяване на цените на енергоносителите и посочи, че продължителният период на относително стабилни цени на горивата в България има отражение и върху цените на останалите стоки и услуги.

Вицепремиерът коментира и предвидените глоби за търговските вериги и дали държавата е успяла да ограничи сивия сектор и да повиши събираемостта на данъците. „Веригите ще бъдат глобявани тогава, когато нарушават правилата. Не е задължително и не на всяка цена“, каза министърът.

Още: Всеки втори лев за пенсии и помощи идва от данъците ни

Той коментира и планираният данък върху свръхпечалбите на банки, телекомуникационни и застрахователни дружества. „Не бих казал, че така е най-лесно, не бих казал, че там има най-много пари, но анализите, които са направени в България, не само в България, в други европейски държави, където е приложен този механизъм, за да се изземе свръхпечалбата от предприятия, от сектори, от икономиката, които са реализирали такива свръхпечалби, показват, че те са натрупани не заради това, че са въвели някаква нова технология, че са подобрили производителността, че имат нова организация на производствения процес, а са следствие на други външни фактори, които са довели до повишаване на печалбата на тези дружества“, посочи той.

Вицепремиерът коментира и натрупването на свръхдефицита. „Докладите на Сметната палата показаха много добре кой е виновен за свръхдефицита. Това са всички през последните от 2020 г. до 2025 г., включително и 2026 г., в началото, които не са предприели мерки за това да бъде ограничен дефицитът“, каза той.

На уточнението, че сред тези периоди са и двата служебни кабинета, които той е ръководил като служебен премиер, Донев отговори, че служебните правителства изпълняват решенията на Народното събрание и нямат възможност самостоятелно да приемат противоречащи на законите мерки.

Още: Политикът, предупредил, че предстои национализиране на частните пенсионни фондове: Това се обсъжда

„Вината за дефицита са погрешните, нецелесъобразните политики, които са приемани и тези счетоводни практики, които са прилагани в нашата система, тогава, когато дефицитът не се връзва, да не се приемат, да не се осчетоводяват извършени дейности, направени разходи. И куриозът е, че от 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 година са години, в които са направени разходи без да бъдат осчетоводени. Сметната палата направи одит и всичките тези разходи бяха осчетоводени и годишният финансов отчет на МРРБ беше променен и дефицитът за 2025 г. беше коригиран на 4%. Това беше направено и от Евростат“, обясни финансовият министър.

Той посочи още, че Европейската комисия е установила несъответствия между нетните разходи на държавата и правилата на Договора за функционирането на Европейския съюз. По думите му това е станало ясно през пролетта, тъй като докладът на Европейската комисия за 2025 г. не е бил изпратен от Финансовото министерство и правителството през предходната година.

Донев беше попитан кого призовава да се вразуми във връзка с бюджета – само опозицията или всички политически сили. Той отговори, че необходимостта от финансова дисциплина засяга всички. „Всички трябва да се вразумим. Не може да се правят харчове, за които нямаш доход. Дефицитът се получава от това, че разходите растат повече от приходите, които се събират. Още повече с политиките, които са приемани, със законите, които са приемани, разходите имат дългосрочно отражение върху бюджета. Докато приходните мерки са еднократни. Мерки, които не могат да догонят нарастването на разхода. Така че трябва да се вразумят всички, за да може да си върнем финансовата дисциплина, която имаше държавата в определени периоди от своето развитие. Живот на кредит не е добре, да задължаваме идните поколения за грешките, които са допускани от неразумни политици“, заяви финансовият министър.

Още: Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно, опитаха да сложат ръка върху пенсиите на 5 милиона души