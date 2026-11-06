Reuters: И Нова телевизия е получила заплахи за бомби в полети в Европа

В петък редакциите в Ирландия и България получиха по електронната поща бомбени заплахи от лице, представящо се като „Михаил Андропов“, което пое отговорност за разрастващата се вълна от фалшиви заплахи, нарушаващи пътническите полети в цяла Европа. Това съобщава Агенция „Ройтерс“, като споменава Нова телевизия. Съобщенията, изпратени до българската „Нова ТВ“ и ирландската обществена телевизия RTE, която евакуира офисите си и преустанови излъчването на програми, бяха озаглавени „Послание към Запада“ и представяха заплахите като прелюдия към поредица от атаки срещу транспортни средства в цяла Европа. Британската телевизия Sky също съобщи, че е получила заплаха за сигурността.

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От „Ройтерс“ уточняват, че не са успели да установят самоличността на изпращача, произхода на имейлите, нито дали те действително са дошли от същия източник като заплахите към някой или всички от десетките засегнати полети от вторник насам. Но те засилиха тревогата сред европейските официални лица, че фалшивите съобщения са част от кампания на „хибридни“ смущения, за които мнозина обвиняват Русия, насочена срещу страни, подпомогнали Украйна. Москва отрича участието си.

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Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че Европа изглежда се сблъсква с „хибридна агресия и форма на психологическа война“. Не бяха открити взривни устройства и всички самолети, включително тези, които бяха заплашени в петък, кацнаха безопасно.

Намаляват заплахите към самолети

Експерти по сигурността заявиха в четвъртък, че заплахите може да се използват като наказание за европейските държави, които са въоръжили или финансирали Украйна в нейната съпротива срещу мащабната инвазия, започната от Русия през 2022 г. Възможно е обаче и някои лица да разпръскват фалшиви следи, да отправят имитационни заплахи или да действат поради лични недоволства.

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Няколко полета бяха нарушени във вторник, а повече от 25 – в четвъртък, като някои от тях извършиха непланирани кацания или бяха ескортирани до дестинациите си от изтребители. В петък източник от италианските летищни власти съобщи, че полет на Wizz Air от Прага до Рим е бил пренасочен към Венеция, но въпреки това, като цяло, преките смущения във въздушния транспорт бяха значително по-малко. „Невинаги Русия стои зад различните хибридни операции“, каза тя и добави: „Доста често обаче това е Русия“.

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В четвъртък източник от летище в Италия съобщи, че са били изпратени заплахи за бомбени атентати до няколко авиокомпании и летищни оператори в Рим и Милано, за които се твърди, че са от „бойци на „Мъжка държава“ – крайнодясно антифеминистко движение, забранено в Русия. Ройтерс не можа да потвърди кой е изпратил имейла. Владислав Поздняков, руски блогър, който създаде организацията през 2016 г., заяви, че движението вече не съществува и че той не е свързан с него по никакъв начин.