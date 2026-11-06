Нов контингент американски военнослужещи пристигна в Естония, съобщи днес говорителка на посолството на САЩ в Талин пред естонската обществена медия. Военните ще бъдат разположени за девет месеца в балтийската държава. Официалната церемония по повод началото на мисията им е насрочена за края на месеца.

Естонският министър на отбраната Мартин Херем съобщи, че предната група на контингента и неговото оборудване се намират в страната от повече от седмица. Общият брой на американските военнослужещи, които ще бъдат разположени в Естония, засега не е известен, информира ДПА. "Новата ротация на американски военнослужещи в Естония потвърждава, че сътрудничеството ни в областта на отбраната със Съединените щати е силно и че дейностите в рамките на НАТО продължават съгласно вече утвърдените планове", заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

"Съюзническите сили в Естония укрепват мира и сигурността в нашия регион, тъй като присъствието им има значителен възпиращ ефект. Същевременно Естония предоставя на съюзниците отлични възможности за обучение и учения, които повишават отбранителната готовност на целия Алианс", допълни той.

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Цахкна уточни, че новопристигналите военнослужещи са от състава на Пети ескадрон на Четвърти кавалерийски полк на Сухопътните войски на САЩ. Той определи разполагането им като изключително важно за Естония.