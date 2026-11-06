Самолет се разби на магистрала в Германия, има загинали

Двама души загинаха, след като малък самолет се разби на автомагистрала североизточно от германския град Магдебург. Според първоначалното разследване при инцидента не са засегнати превозни средства, движещи се по автомагистрала A2. Катастрофата е станала в ранния следобед между град Бург и крайпътния комплекс Кренберге. След удара самолетът се е запалил, съобщи полицията. На мястото са пристигнали полицейски и спасителни екипи, а платното в посока Хановер е било затворено за движение, пише БТА.

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На мястото на катастрофата са изпратени пожарни екипи от няколко близки населени места, линейки, екипи за психосоциална подкрепа при извънредни ситуации, както и областният началник на пожарната служба. Кадри от мястото показват пожарникари, които гасят останките от червено-бял самолет на около един километър от крайпътния комплекс Кренберге. Голяма част от самолета е била унищожена. Опашната му част е останала върху платното на магистралата, а обгорели отломки са били разпръснати по близкия насип.

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Автомагистрала A2 е един от най-важните транспортни коридори в Германия, като свързва района на Берлин с германската провинция Северен Рейн-Вестфалия.

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