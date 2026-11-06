Радар за икономика: Най-важните новини на 6 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 6 ноември 2026 г.

Бюджет 2027: 3,5% дефицит, 8,6 млрд. евро нов дълг и 5000 съкратени чиновници (ВИДЕО)

Бюджетен дефицит от 3,5% от БВП, нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и съкращаване на над 5000 щатни бройки в администрацията. Това са част от основните параметри на проекта за държавния бюджет за 2027 г., представен от премиера Румен Радев в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Правителството обещава да ограничи разходите и да намали административните структури, но въпреки заявената амбиция дефицитът ще остане над допустимите от европейските правила 3% от БВП и през 2028 г.

Още: Бюджет 2027: 3,5% дефицит, 8,6 млрд. евро нов дълг и 5000 съкратени чиновници (ВИДЕО)

Гълъб Донев призна с половин уста за вземането на спестявания за пенсии, ЕК явно е била против

Водени са разговори с пенсионните фондове и в тази посока, и в друга посока, с други мерки, които да доведат до това гражданите да могат да се възползват при определени обстоятелства от част от натрупаните средства, които имат в пенсионните си партиди. Всичко това е било с диалог с пенсионноосигурителните дружества. С тези думи в "Панорама" финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев де факто призна, че действително е имало идея пари от втория пенсионен стълб, от частните партиди във фондовете, да бъдат прехвърлени в НОИ и де факто да се ползват за текущи харчове.

Още: Гълъб Донев призна с половин уста за вземането на спестявания за пенсии, ЕК явно е била против

Технологичният индекс Nasdaq 100 загуби само за ден $2,5 трлн. от пазарната си стойност

Вчера технологичният индекс Nasdaq регистрира най-тежкия си дневен спад от април 2025 г., а компаниите в сектора изгубиха трилиони от пазарната си стойност. Това стана малко след победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ, която предизвика опасения за по-сериозен контрол над изкуствения интелект и особено по отношение на изграждането на центрове за данни, съобщи "Ройтерс".

Още: Технологичният индекс Nasdaq 100 загуби само за ден $2,5 трлн. от пазарната си стойност

Турция може да намали вноса си на руски газ: "Изключително скъп е!"

Турция може да намали покупките си на руски газ поради високите цени. Анкара ще продължи да насочва вниманието си към по-евтини източници на природен газ, обяви министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар и подчерта, че причината за тази политика е чисто икономическа - руското гориво е твърде скъпо за турската страна. „Не става въпрос за политика, а за цена. Руският газ е изключително скъп“, заяви министърът по време на среща с журналисти в Истанбул на 5 ноември.

Снимка: Getty Images

Още: Турция може да намали вноса си на руски газ: "Изключително скъп е!"

Обрат в цената на петрола: Една важна точка от преговорите САЩ-Иран ще я определя в бъдеще

Цените на петрола се повишиха в петък, 6 ноември, докато инвеститорите преценяват риска от ново военно ескалиране на напрежението между САЩ и Иран след междинните избори в Щатите, наред с перспективите за дипломатически пробив. Веднага след вота на 3 ноември, който доведе до това демократите да си върнат контрола над двете камари на Конгреса, побеждавайки убедително републиканците на Доналд Тръмп, цените на петрола се сринаха с 8-9 долара за барел. В сесията след това понижението продължи, но сега се наблюдава лек обрат.

Още: Обрат в цената на петрола: Една важна точка от преговорите САЩ-Иран ще я определя в бъдеще

Еврото завършва седмицата с рязък обрат и преминаване на важна граница

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно и премина и ключовата психологическа бариера от 1,12 спрямо долара. Вчера еврото бе близо до най-добрите си постижения за последния месец, но изведнъж последва рязък обрат в последния ден от седмицата.

Още: Еврото завършва седмицата с рязък обрат и преминаване на важна граница

Tesla спира производството на Cybertruck

Американският производител на електромобили Tesla планира да прекрати производството на пикапа Cybertruck в завода си в Тексас около средата на 2027 г. Целта на мярката е да бъде увеличено производството на Cybercab. Това съобщи главният изпълнителен директор Илон Мъск в публикация в социалната мрежа Х, предаде Ройтерс.

Още: Tesla спира производството на Cybertruck