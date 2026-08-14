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Заради нов голям пожар: Евакуираха над 500 души във Франция (ВИДЕО)

14 август 2026, 11:44 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради нов голям пожар: Евакуираха над 500 души във Франция (ВИДЕО)

Нов горски пожар в Югозападна Франция принуди над 500 души да бъдат евакуирани и изпепели 1100 хектара (около 2700 акра), съобщиха властите. Това лято Югозападна Франция е тежко засегната от горски пожари, които се разпространяват бързо заради изключително сухите условия, допълнително влошени от поредица горещи вълни. Нов пожар избухна в департамента Ланд на 13 август, докато голяма част от страната беше обхваната от нова гореща вълна. Около 500 пожарникари бяха изпратени да се борят с огъня. “Следващите 15 часа ще бъдат решаващи“, заяви префектът Жил Клаврьол, цитиран от АФП и БГНЕС. Още: След кошмара на Халкидики: Брюксел активира спешната система „Коперник“ (ВИДЕА)

Защитихме къщите, всичко издържа

Началникът на пожарната Арно Фабр каза, че огънят се разпространява по-бавно, но изрази притеснение от възможни нови огнища, тъй като горещините се завръщат. Очаква се температурите да достигнат 36°C по-късно днес, 14 август. Около полунощ пламъците са били само на няколкостотин метра от Люглон – малко село, разположено сред боровите гори на природния парк “Ланд дьо Гаскон“. Няма разрушени домове. Още: Пиротехника запали огромен пожар край Дубровник (ВИДЕО) Тази сутрин гъст дим покри селото и го обви в непрогледна мъгла. “Защитихме къщите. Всичко издържа“, каза пожарникар на един от жителите. Френските власти все още оценяват щетите, причинени от поредицата пожари, предимно в югозападната част на страната, включително най-големия горски пожар от 1949 г. насам, избухнал в департамента Жиронд. Още: Голям пожар бушува в Андалусия в Испания

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Франция Пожарникари горски пожар евакуирани хора
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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