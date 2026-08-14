След украинска атака: Спря работа най-големият руски терминал за износ на петрол в Черно море

Най-големият руски нефтен терминал на Черно море спря износа след атака с безпилотни летателни апарати, предаде Reuters. Терминалът „Шесхарис“ в пристанището на Новоросийск, през който преминават около 700 хил. барела петрол на ден, е преустановил товаренето на петрол след атаки с безпилотни летателни апарати в петък, съобщава руското опозиционно издание "Агентство", позовавайки се на свои източници.

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На 14 август сутринта танкер, който трябваше да бъде натоварен с петрол в пристанището, излезе в открито море след опит за атака срещу терминала. Според "Агентство", пристанището също е преустановило приемането на петрол в терминала, тъй като резервоарите са достигнали максималното си ниво на запълване. По-рано в Новоросийск отново беше обявена заплаха от атака с безпилотни летателни апарати.

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„Шесхарис“ е главният руски терминал за износ на петрол на Черно море. През Новоросийск се изнасят руските сортове петрол „Урал“ и „Сибирски Лайт“, както и казахстанският „КЕБКО“. Трите зърнени терминала в Новоросийск също преустановиха работата си след масирана атака с безпилотни летателни апарати на 12 август.

И още - нежеланието на Русия да има мораториум върху ударите най-вече по търговски кораби в Черно море, са накарали Турция да спре изцяло покупката на руския сорт петрол "Уралс", съобщава Reuters. Няма нито една заявена доставка на "Уралс" за Турция през август, но се увеличават заявките за доставки от Бразилия и Гвиана, добавя западната информационна агенция.

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