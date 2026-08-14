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Лавров говори като Радев за "антифашизма" и заплаши Украйна с унищожаване на западната помощ (ВИДЕО)

14 август 2026, 14:51 часа 1125 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Лавров говори като Радев за "антифашизма" и заплаши Украйна с унищожаване на западната помощ (ВИДЕО)

"Ще засилим значително нашите мерки, за да унищожим всичко, което подхранва украинската военна машина от страна на Запада. И вече го правим. А те вече започват да се оплакват". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, добавяйки, че спирането на военните действия нямало да проработи за дългосрочно решение. Така за пореден път Кремъл отхвърля добросъвестни преговори за мир в Украйна, както и отстъпки - за разлика от Киев.

Русия не иска прекратяване на огъня

"Все повече гласове от различни части на нашето общо пространство призовават за незабавно прекратяване на войната. Това няма да проработи. Трябва да спрем, когато има дългосрочно, надеждно и устойчиво решение", каза Лавров за "Россия 24", повтаряйки тезата на Москва, че преди пауза във военните действия трябва да има директно решение за мир - разбира се, при руските условия за пълен контрол над Донбас. Украйна настоява за моментално спиране на огъня, което да е основа за по-нататъшни преговори.

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"Ако изведнъж спрем сега на линията на съприкосновение, тогава по същество ще позволим подвигът на нашите дядовци и прадядовци, които победиха нацизма, да бъде заличен. Това е невъзможно да се обмисли", категоричен е Лавров, който отново сравни битката срещу Нацистка Германия във Втората световна война с агресивната война на Русия в Украйна.

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Темата с антифашизма бе повдигната в последните дни и от българския премиер Румен Радев, който обвърза извършителите на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив с липсата на "антифашистки" паметници у нас, очевидно визирайки събарянето на Паметника на Съветската армия: "Тези безпросветни насилници с фашистки символи са ваши креатури": Радев приписа убийците в Пловдив на опозицията.

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Димитър Радев
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