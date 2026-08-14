Лавров говори като Радев за "антифашизма" и заплаши Украйна с унищожаване на западната помощ (ВИДЕО)

"Ще засилим значително нашите мерки, за да унищожим всичко, което подхранва украинската военна машина от страна на Запада. И вече го правим. А те вече започват да се оплакват". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, добавяйки, че спирането на военните действия нямало да проработи за дългосрочно решение. Така за пореден път Кремъл отхвърля добросъвестни преговори за мир в Украйна, както и отстъпки - за разлика от Киев.
Russia's Foreign Minister Lavrov on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) August 14, 2026
We will make our own methods much tougher in order to destroy everything that fuels Ukraine’s military machine from the West.
And we are already doing this. And they are already beginning to moan. pic.twitter.com/n8nriwQfVv
Русия не иска прекратяване на огъня
"Все повече гласове от различни части на нашето общо пространство призовават за незабавно прекратяване на войната. Това няма да проработи. Трябва да спрем, когато има дългосрочно, надеждно и устойчиво решение", каза Лавров за "Россия 24", повтаряйки тезата на Москва, че преди пауза във военните действия трябва да има директно решение за мир - разбира се, при руските условия за пълен контрол над Донбас. Украйна настоява за моментално спиране на огъня, което да е основа за по-нататъшни преговори.
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"Ако изведнъж спрем сега на линията на съприкосновение, тогава по същество ще позволим подвигът на нашите дядовци и прадядовци, които победиха нацизма, да бъде заличен. Това е невъзможно да се обмисли", категоричен е Лавров, който отново сравни битката срещу Нацистка Германия във Втората световна война с агресивната война на Русия в Украйна.
🤡 “This is about our responsibility for the thousand-year history of the Russian state.” Lavrov says there will be no ceasefire— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026
According to Russia’s foreign minister, Moscow has no intention of stopping the fighting along the current front line. Lavrov came up with a… pic.twitter.com/xL4wc51Abo
Темата с антифашизма бе повдигната в последните дни и от българския премиер Румен Радев, който обвърза извършителите на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив с липсата на "антифашистки" паметници у нас, очевидно визирайки събарянето на Паметника на Съветската армия: "Тези безпросветни насилници с фашистки символи са ваши креатури": Радев приписа убийците в Пловдив на опозицията.