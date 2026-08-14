Украйна предлага примирие, Путинова Русия отвръща: Ще замръзнете през зимата (СНИМКА)

"За вас зимата ще е време да замръзнете" - с това послание излезе руското военно министерство в официалния си канал в Телеграм. Посланието е придружено от снимка с руски военни дронове клас "Шахед" ("Геран") и уточнение: "Като сняг, валящ върху главите ви". Това вероятно е отговорът на министерството на поредното предложение на Украйна за някакво примирие - този път Киев направи предложение за Черно море, предполага руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA - ОЩЕ: Русия притиска Украйна с удари по зърното: Мащабите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Освен това, в началото на август Михаил Подоляк, съветник в офиса на президента на Украйна, заяви, че Володимир Зеленски предлага на Владимир Путин различни варианти за прекратяване на огъня, включително примирие във въздушното пространство и спиране на ударите по енергийната инфраструктура. Според Подоляк се обсъжда и възможността за замразяване на военните действия по настоящата фронтова линия, за да се създадат условия за по-нататъшни "трудни преговори" - Още: Зеленски предлага на Путин въздушно примирие и замразяване на фронта

Последствията за руската икономика

Междувременно, популярната руска компания VK (ВКонтакте) отчете поредна загуба - 3,8 млрд. рубли за първата половина на 2026 година, макар че през първото тримесечие беше на печалба от 328 млн. рубли. През април ВК продаде 25% от банка "Точка" на Владимир Потанин за 21,2 милиарда рубли. Компанията спечели 3,5 милиарда рубли от тази продажба. Без тази сделка тримесечието вероятно също щеше да е на червено.

Компанията упорито продължава да работи на нетна загуба: 24,9 милиарда рубли през 2025 г. и 94,9 милиарда през 2024 г. От 2020 г. насам кумулативните загуби на ВКонтакте са се приближили до 200 милиарда рубли. А Кремъл постоянно я подкрепя - през 2025 година руското министерство на цифровото развитие отпусна 39,5 милиарда рубли за създаването, разработването и популяризирането на "национална видеоплатформа". Други приблизително 4 милиарда рубли бяха отпуснати за създаването на "многофункционална услуга за обмен на информация" – името, под което се разработва руският месинджър Max.

ВКонтакте се ръководи от Владимир Кириенко, син на Сергей Кириенко, първи заместник-началник на президентската администрация на Русия.

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