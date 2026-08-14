На руското "ще замръзнете" Украйна отговори: Ще се сгреем на горящите ви рафинерии

За пореден път във войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г., Украйна постави агресора в шах. Този път това се случи в словесна игра на задочни заплахи, инициирани от Москва след предложено примирие от страна на Киев. "За вас зимата ще е време да замръзнете", обяви руското военно министерство в официалния си канал в Telegram като отговор на поредното предложение на Украйна за прекратяване на военните действия. Твърди се, че става въпрос за предложение, засягащо Черно море.

Посланието на Русия бе придружено от снимка с руски военни дронове клас "Шахед" ("Геран") и уточнение: "Като сняг, валящ върху главите ви".

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Отговорът на Украйна

В отговор на изявленията на руското министерство на отбраната - Дирекцията за стратегически комуникации на украинските въоръжени сили публикува снимка на горяща петролна рафинерия с надпис: „Нека се стоплим с огъня от руските нефтопреработвателни заводи".

Украинските сили водят мащабна кампания за намаляване на приходите от руския петрол, като поразяват почти всеки ден нов и нов нефтопреработвателен завод, включително дълбоко в Руската федерация. Това предизвика и невиждана от години криза с горивата в страната, където редица бензиностанции вече не работят, а на други места гражданите са изправени пред ограничения за брой литри при едно зареждане, чакайки на дълги опашки.

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