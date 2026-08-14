В разгара на сезона: Пети ден летището в Катания е затворено

Стотици туристи са блокирани в разгара на най-натоварената туристическа седмица за годината, след като пепел от вулкана Етна принуди основното летище на Сицилия да остане затворено за пети пореден ден. Летището в Катания ще остане затворено до ранните часове на събота - точно по време на празника “Ферагосто”, който бележи разгара на италианския летен сезон. Тогава милиони хора се отправят към крайбрежни и планински курорти, а градовете опустяват. Въпреки че активността на Етна често води до прекъсвания на полетите на летището, което се намира на 30 километра южно от вулкана, настоящото затваряне е най-продължителната извънредна ситуация от 2002 г. насам. Още: След изригването на Етна: Летището в Катания поднови част от полетите

Вурканичната пепел е опасна за самолетите

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Според експерти вулканичната пепел може да представлява сериозен риск за самолетите. Ако попадне в двигателите, може и да доведе до отказването им. Като най-големия действащ вулкан в Европа, Етна привлича внимание с необичайната си за последно време активност и продължителните емисии на пепел. Северните ветрове са пренесли малки количества вулканична пепел чак до Малта и Северна Африка. Затварянето на летището е принудило полетите да бъдат пренасочени към алтернативни летища, което е довело до повишаване на цените на такситата и автомобилите под наем, съобщава италианският ежедневник Corriere della Sera, цитиран от Нова телевизия. Потребителската организация Codacons обяви, че ще подаде жалба до италианския орган за защита на конкуренцията след получени сигнали за необосновано завишаване на цените. Още: Вулканът Етна затвори летище Катания в Сицилия (ВИДЕО)

По релси, вместо по въздух

Операторът на летището SAC съобщи, че 36% от близо 2000-те полета, които е трябвало да пристигнат в Катания между 6 и 12 август, са били отменени, а над 600 са били пренасочени към Палермо, Трапани, Комизо и Ламеция Терме. Излитанията бяха временно възобновени през уикенда, но в понеделник летището официално беше затворено както за пристигащи, така и за заминаващи полети. Летището в Комизо също беше временно затворено. Италианският железопътен оператор Trenitalia е добавил шест допълнителни влака по линията Палермо - Месина - Катания, за да облекчи натоварването върху транспортната система. Федерацията на туристическите агенции и туроператорите в Италия е поискала създаването на кризисен щаб, който да координира действията във връзка с нарушенията, причинени от Етна. Организацията настоява и за проверка на начина, по който авиокомпаниите са се справили с отменените полети и оказването на помощ на пътниците. Още: Отвориха частично летището на Катания, затворено заради Етна