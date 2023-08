Норвегия пред едно от най-сериозните наводнения от десетилетия, 1200 души са евакуирани (ВИДЕА)

Във втория ден от началото на бурята "Ханс" има нарушения на комуникацията на стотици места в южната част на страната. Главните пътища от Осло до Трондхайм са блокирани, властите съветват гражданите да отложат пътуванията си.

ОЩЕ: След тежките наводнения: Словения иска помощ от ЕС и НАТО

От Службата за управлението на водите и енергията (NVE) очакват в следващите дни няколко големи езера и реки да достигнат исторически максимуми. Призовават се собствениците на жилища в близост до водоеми да бъдат подготвени за всички възможни сценарии.

Heavy rainfall drenched southern Scandinavia causing a train to derail and roads to flood in what officials in Sweden and Norway warned could become the most extreme wet weather system to hit the region in decades https://t.co/GASSUMFJ13 pic.twitter.com/bYxoUUIpao