Нов инцидент на морето: Дърво уби тригодишно дете

Тригодишно дете от района на хърватския град Пазин загина след като снощи върху него падна дърво от повдигнат терен, съобщи полицията на Истрия тази сутрин, а неофициално се знае, че всичко се е случило по време на семейно тържество, пише хърватската медия "Индекс".

Детето е починало след неуспешна реанимация на път за болницата.

В координация с компетентния окръжен държавен прокурор се провежда криминално разследване и се установяват всички обстоятелства около трагичното събитие. ОЩЕ: 8-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут