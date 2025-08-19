Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025
Нов инцидент на морето: Дърво уби тригодишно дете

Тригодишно дете от района на хърватския град Пазин загина след като снощи върху него падна дърво от повдигнат терен, съобщи полицията на Истрия тази сутрин, а неофициално се знае, че всичко се е случило по време на семейно тържество, пише хърватската медия "Индекс".

Детето е починало след неуспешна реанимация на път за болницата.

В координация с компетентния окръжен държавен прокурор се провежда криминално разследване и се установяват всички обстоятелства около трагичното събитие. ОЩЕ: 8-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
