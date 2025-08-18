8-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут

8-годишно дете е загинало, след като е паднало при полет с парашут в Несебър. Трагедията се е случила на Южния плаж в града. За Actualno.com говорителят на ОДМВР - Бургас Цветелина Рандева уточни, че около 13:08 ч. в Районното управление в Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг - атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м. паднало 8-годишно момченце от Разлог, обл. Благоевград.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия детето починало. По първоначални данни детето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха. Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг". По случая е образувано досъдебно производство. От ОДМВР - Бургас добавиха, че съобразно изискванията на чл. 194 ал.1 т.1 от НПК и във връзка с чл. 123 от НК образуваното досъдебно производство, както и разследването на инцидента с 8-годишното момченце, се поемат от следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура - Бургас.

С други думи - разследва се причиняване на смърт поради незнание или немарливост. Ако става въпрос за незнание или немарливост, Наказателният кодекс е предвидил при доказване на вина - лишаване от свобода от една до шест години. За непредпазливост чрез действия, които човекът няма право да упражнява, ако се докаже вина - затвор от две до осем години. В случаите, когато деецът е направил всичко, зависещо от него за спасяване на пострадалия, наказанието е по-малко. В този случай лишаването от свобода е до три години.

По информация на БНТ детето веднага е било извадено с лодка на брега, но починало, въпреки оказаната медицинска помощ. Според NOVA загиналото дете първоначално е било контактно, но малко по-късно издъхнало. Майката не е пострадала.

Подробности

Сайтът "Флагман" пише, че веднага на място са извършени всички възможни спасителни операции при изваждането на детето, а медици са пристигнали светкавично. Според информацията детето е загинало още при удара с водата, затова и реанимационните действия не са довели до резултат.

Цитират се и думи на концесионера на плажа Кирил Спасов, който е казал, че "водната база на плаж Несебър-ЮГ, на чиято територия е станало нещастието, се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи", а базата е била проверявана много пъти от контролните органи.

По непотвърдена информация, публикувана в различни медии, инцидентът е станал заради скъсано въже.

Още: Пламна пожар до аквапарка в Несебър (ВИДЕО)