Нов руски по-висш бивш чиновник е мъртъв. Граната гръмна в руски участък, потвърждения за щети и в руски заводи (ВИДЕО и СНИМКИ)

Още един доскорошен висш представител на властта в Русия е починал при недотам изяснени обстоятелства. Тялото на бившия руски заместник-министър на труда Алексей Скляр е открито в дома му. Засега версията е, че се е самоубил.

Руски медии съобщават, че преди смъртта си Скляр е изпратил съобщения до приятели, обвинявайки жена си за смъртта му. Скляр е бил заместник-министър на труда и социалната защита от 2018 до 2022 г. През 2022 г. той беше уволнен от Михаил Мишустин.

Междувременно, в центъра за професионално обучение на руското МВР в град Сиктивкар е взривена шокова граната. Според предварителни данни, най-малко 10 руски милиционери са ранени при взрива. Около 200 души са евакуирани:

A stun grenade reportedly detonated at an Interior Ministry training center in Syktyvkar, Russia. At least 10 police officers were injured and around 200 evacuated. A fire broke out at the scene. pic.twitter.com/1fVyReTmjO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026

На този фон - сателитни снимки, публикувани от Радио "Свобода", показват, че изглежда две сгради от комплекса на руския завод "Атлант-Аеро" са били заличени при украинската въздушна атака срещу предприятието през тази седмица.

Satellite imagery from Jan 14 published by Radio Svoboda shows the aftermath of the Ukrainian drone strike on the Atlant-Aero plant in Taganrog. Several structures were destroyed, including a newly built facility. The plant produces components for combat drones, control systems,… pic.twitter.com/6AyLNsPztF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026

И още - руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA съобщава, че преди едно денонощие в Ставрополски край е бил атакуван химическият завод "Невиноминск Азот". Предприятието, заедно с "Новомосковск Азот", произвежда оцетна и азотна киселина, а те се ползват за производство на октоген и хексоген, които от своя страна се използват за производство на артилерийски снаряди. Това е пета атака - а ASTRA представя геолокализирани кадри. Още предната нощ, когато това се случи, губернаторът на Ставрополски край Владимир Владимиров съобщи за пожар в промишлената зона в покрайнините на Ставропол. Руското военно министерство каза, че в онази нощ 13 дрона са били свалени в Ставрополски край, а още 6 сутринта - Още: Извънредно положение в Русия заради големи щети в два руски завода за дронове и авиация (ВИДЕО)