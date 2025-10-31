Войната в Украйна:

Обявиха присъдите на четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж

31 октомври 2025, 23:07 часа 291 прочитания 0 коментара
Четирима българи бяха осъдени днес в Париж на между 2 и 4 години затвор за оскверняването на Мемориала на Холокоста във френската столица. Две години лишаване от свобода получиха Георги Филипов и Кирил Милушев като извършители на деянието. Организаторите Николай Иванов и Мирчо Ангелов, който се издирва, получиха съответно четири години затвор и три години задочно.

Престъплението

Те бяха подсъдими за поставянето на червени отпечатъци от ръце, нарисувани върху мемориала. Смята се, че това е символ, използван от някои пропалестински активисти, за да осъдят войната на Израел в Ивицата Газа (в момента действа крехко примирие). Но те се възприемат от еврейски групи и учени като препратка към убийството на двама израелски войници по време на Втората интифада (палестинско въстание) през 2000 г. и като призив за антисемитско насилие.

Инцидентът съвпадна с годишнината от първото масово арестуване на евреи във Франция по време на нацистката окупация, което предизвика осъждане от целия политически спектър в страната. Същата вечер служителите на музея и местни организации организираха импровизирано бдение пред сградата. "В климат на нарастващ антисемитизъм сме шокирани от този страхлив и отвратителен акт", написа в социалните медии директорът на мемориала Жак Фредж.

Елин Димитров
