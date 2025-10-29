Тръмп с картбланш: десетки жертви в Газа при нови удари, след като Израел обвини "Хамас" за убит войник

Най-малко 50 палестинци са били убити при вълна от израелски удари в Ивицата Газа във вторник вечерта (28 октомври), съобщават агенцията за гражданска защита, управлявана от "Хамас", и болници в палестинския анклав. Израел е нанесъл ударите, след като обвини "Хамас" в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Израелският министър на отбраната обвини групировката и за атака в южната част на Газа, при която във вторник е бил убит израелски войник. Нарушени са също условията за връщане на телата на загиналите заложници, твърдят израелските власти.

"Хамас" заяви, че няма „никаква връзка“ с атаката и настоя, че се ангажира да спазва споразумението за прекратяване на огъня.

Тръмп заяви, че „нищо“ няма да застраши примирието, но добави, че Израел трябва да „отвърне на удара“, когато негови войници са подложени на нападение.

Удари по домове и училища: 50 загинали, сред тях 22 деца

Израелските удари засегнаха домове, училища и жилищни блокове в град Газа и Бейт Лахия в северната част на анклава, Бурейдж и Нусейрат в центъра на територията и Хан Юнис в южната част.

Говорител на Гражданската отбрана заяви пред агенция AFP, че най-малко 50 души са загинали, включително 22 деца, а около 200 други са ранени.

В град Газа свидетели разказаха, че са видели „огнени стълбове и дим“ да се издигат във въздуха, докато експлозии разтърсваха няколко жилищни квартала. Три жени и един мъж са били извадени от развалините на дома на семейство в южния квартал Сабра, съобщи Гражданската отбрана.

Снимка: Getty Images

В градския бежански лагер Бурейдж петима членове на семейството Абу Шарар са били убити при удари по дома им в блок 7, добавя агенцията.

А в Хан Юнис други петима души са били убити, когато самолет е нанесъл удари по автомобил на път, намиращ се северозападно от града, твърди агенцията.

Гражданската отбрана заяви, че спасителните екипи „работят в изключително трудни условия“. Тя се опасява, че броят на жертвите ще се увеличи - смята се, че някои изчезнали хора са затрупани под развалините.

Нетаняху нареди "мощни удари", загинал е израелският сержант Йона Фелдбаум

В кратко изявление, публикувано от кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху във вторник вечерта, се казва, че той е наредил на военните да проведат „мощни удари“ в Газа, но не се посочват причините за това. Въпреки това министърът на отбраната Израел Кац заяви, че "Хамас" е преминала „яркочервената линия“, като е предприела атака срещу израелски войници в Газа. ""Хамас" ще плати многократно за атаката срещу войниците и за нарушаването на споразумението за връщане на загиналите заложници", предупреди Кац.

В сряда сутринта израелската армия обяви, че е загинал резервистът старши сержант Йона Ефраим Фелдбаум.

Военен източник казва, цитиран от BBC, че атаката е станала в южния град Рафах, „източно от Жълтата линия“, която разграничава контролираната от Израел територия в Газа съгласно споразумението за прекратяване на огъня.

Сержант Фелдбаум е бил убит, когато едно от превозните средства на военноинженерния екип, работил по разкриването на подземен тунел в Рафах, е било ударено от огън на „терористи в района“, твърди източникът. "Няколко минути по-късно няколко противотанкови ракети са били изстреляни по друго бронирано превозно средство, принадлежащо на войските в района. Няма данни за ранени", гласи още информацията.

"Хамас" осъди израелските атаки, отлага връщане на тяло на заложник

"Хамас" направи изявление, в което отрича, че нейни бойци са атакували израелски войски, и осъди израелските удари. "Престъпното бомбардиране, извършено от фашистката окупационна армия в райони на Ивицата Газа, представлява явно нарушение на споразумението за прекратяване на огъня", казаха от групировката, считана от ЕС и САЩ за терористична.

Снимка: Getty Images

Междувременно военното крило на групата заяви, че ще отложи връщането на тялото на заложник, което е било намерено във вторник, защото е имало „нарушения“ от страна на Израел.

САЩ продължават да твърдят, че нищо не застрашава примирието

САЩ омаловажават опасенията, че може да се възобновят пълномащабните военни действия. На борда на Air Force One президентът Доналд Тръмп заяви пред репортери: „Доколкото разбирам, те са убили израелски войник. Затова израелците са отвърнали на удара и трябва да отвърнат на удара".

„Нищо няма да застраши“ примирието, добави той. „Трябва да разберете, че "Хамас" е много малка част от мира в Близкия изток и те трябва да се държат прилично".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс по-рано заяви, че примирието „се спазва“ въпреки „малки сблъсъци“ между двете страни.

Във вторник следобед Нетаняху обеща да предприеме неопределени „мерки“ срещу "Хамас", след като групата предаде ковчег с човешки останки, които не принадлежат на нито един от 13-те загинали заложници, които все още се намират в Газа. Офисът на Нетаняху заяви, че съдебномедицинските изследвания са показали, че те принадлежат на Офир Царфати - израелски заложник, чието тяло е било открито от израелските сили в Газа в края на 2023 г., и че това представлява „явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня.

"Хамас" нарече твърденията "неоснователни" и обвини Израел, че "се опитва да изфабрикува фалшиви претексти в подготовка за предприемане на нови агресивни стъпки".

След всичко, което се случи, Израел обяви, че примирието отново е в сила.

Israel says it is resuming the ceasefire after bombing Gaza. pic.twitter.com/2WxfNAnC1K — Clash Report (@clashreport) October 29, 2025