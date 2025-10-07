Войната в Украйна:

Огромен пожар в турбинен завод в Екатеринбург (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 23:25 часа 378 прочитания 0 коментара
Огромен пожар в турбинен завод в Екатеринбург (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в Уралския турбинен завод в квартал Елмаш в Екатеринбург. Според Министерството на извънредните ситуации на Русия, покривът на склад гори.

Точната площ на пожара се изяснява, като на място работят 12 пожарни коли и 30 спасители. Засега няма съобщения за жертви. Причината за пожара се разследва.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Завод Екатеринбург пожар война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес