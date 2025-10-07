Огромен пожар в турбинен завод в Екатеринбург (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в Уралския турбинен завод в квартал Елмаш в Екатеринбург. Според Министерството на извънредните ситуации на Русия, покривът на склад гори.
🔥 Massive fire at turbine plant in Yekaterinburg— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025
A large blaze broke out at the Ural Turbine Works in the Elmash district of Yekaterinburg.
According to Russia’s Emergency Ministry (EMERCOM), the roof of a warehouse building is on fire. The exact area of the blaze is being… pic.twitter.com/ocTZYSK3vP
Точната площ на пожара се изяснява, като на място работят 12 пожарни коли и 30 спасители. Засега няма съобщения за жертви. Причината за пожара се разследва.
