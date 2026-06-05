Омбудсманът на Москва поиска връщане на детските трудови лагери

Да се намали възрастта за трудоспособност на 12 години и да се възстанови практиката от съветско време за трудови лагери за деца. Това поиска комисарят по правата на децата в Москва Олга Ярославская, която заяви убедено, че това ще бъде подкрепено и от самите деца. Според нея това е начин Русия да се справи с кризата със заетостта и да гарантира работа и структуриран живот за тийнейджърите през лятната ваканция, тъй като родителите им не могат да си позволят да им организират "тримесечна фиеста" през лятната ваканция. Самите деца, по думите й, ще бъдат доволни - "почти всички от тях искат да работят през лятото", каза тя в интервю за радио "Говорит Москва".

Руското трудово законодателство позволява в момента на децата да работят от 14-годишна възраст с писмено съгласие на родителите или самостоятелно да сключат трудов договор от 15-годишна възраст.

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Омбудсманът отбеляза, че настоящият Кодекс на труда "много строго ограничава" работодателите да наемат тийнейджъри. "Докато не изменим федералния кодекс, ще продължим да бъдем предпазливи", заяви тя.

В тази ситуация връщането на трудовите лагери може да помогне, добави Ярославская.

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Заглавната снимка е илюстративна.