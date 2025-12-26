Любопитно:

Американски вирусолог разработи бирена ваксина: Ще стане ли най-сетне ваксинацията приятна

26 декември 2025, 23:37 часа 246 прочитания 0 коментара
Американски вирусолог разработи бирена ваксина: Ще стане ли най-сетне ваксинацията приятна

Американски вирусолог съобщи, че е разработил "бирена ваксина" – напитка на базата на мая, съдържаща вирусоподобни частици, които според него могат да стимулират производството на антитела при хората.

Крис Бък, работещ в Националния институт за изследване на рака (NCI) в Мериленд, е създал експерименталната напитка, приготвена от генетично модифицирана мая, за да произвежда вирусоподобни частици от полиомавирусни протеини. Тези частици не са живи вируси, но могат да стимулират имунната система.

Ученият е работил в продължение на много години върху традиционна полиомавирусна ваксина, но след това се е запитал дали компонентите на ваксината могат да бъдат доставяни по различен начин – чрез храна или напитки.

Още: Стотици под карантина: Много щати се борят със зараза от морбили в САЩ

Така създал щам на мая, който произвежда структури, подобни на полиомавирусните частици, и е използвал тази мая за ферментация на бира.

Бък е изпробвал собствената си "ваксина от бира" - върху себе си и  върху членове на семейството си, като според него в кръвта им след това са били открити антитела, които могат да помогнат на организма да се бори с полиомавирусните инфекции.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Експерт: Грипът живее с нас от времето на пещерните хора, покритието с ваксина при рисковите групи расте

Експериментът на Бък предизвика полемика в научната общност. Оттам казват, че въпреки твърденията му засега на този етап е твърде рано да се каже дали тази напитка наистина ще има ефект на ваксина. Изследването му не е рецензирано и за момента не е официално одобрено като метод за ваксинация. 

Много експерти смятат, че резултатите, получени върху няколко души (самия Бък и неговите роднини), са недостатъчни, за да се направят заключения за надеждността на този подход. Стандартните ваксини изискват клинични изпитвания с хиляди участници, за да се оцени тяхната ефективност и безопасност.

Учени бият тревога заради открития в Германия вирус на полиомиелита

Революция в медицината: Създадоха суперваксина срещу рак

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
ваксина Бира ваксини
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес