Обиск в централа на ФИДЕС, Виктор Орбан заговори за "произвол"

Унгарската партия ФИДЕС на бившия премиер Виктор Орбан обвини новото правителство в политически натиск, след като прокуратурата извърши обиск в център, където се намират интернет сървърите на формацията, съобщава Reuters.

От партията заявиха, че разследващи са пристигнали без предварително предупреждение с намерение да изземат сървърите и базите данни на ФИДЕС.

"Следователи пристигнаха без предупреждение в центъра, в който се намират сървърите на ФИДЕС, с намерението да изземат сървърите и базите данни на партията", се казва в публикация на формацията във Facebook. Още: Президент на Унгария? Легендата Юдит Полгар отговори на предложението

Според ФИДЕС действията на прокуратурата представляват политически натиск.

"Произволът достигна ново ниво", заявиха от партията, като обвиниха управляващата "Тиса", че се опитва да я отстрани с правни средства, след като не е успяла да я победи по политически път.

"ФИДЕС няма да се поддаде на политически или правни заплахи, няма да отстъпи и ще се противопостави на произвола на партия "Тиса", допълват от формацията.

Премиерът Петер Мадяр заяви, че очаква прокуратурата да предостави повече информация за извършените действия. Още: Мадяр предлага легендарна шахматистка за президент на Унгария

Партията "Тиса" спечели парламентарните избори през април, слагайки край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. След встъпването си в длъжност Мадяр обеща да засили върховенството на закона, да предприеме мерки срещу корупцията и да възстанови отношенията на Унгария с Европейския съюз.

От прокуратурата в област Бач-Кишкун съобщиха пред унгарското издание 24.hu, че обискът е част от разследване за предполагаемо присвояване на средства и други престъпления, свързани с Националния културен фонд.

По-рано тази година властите започнаха наказателни производства срещу няколко настоящи и бивши длъжностни лица заради решения за отпускане на над 17 млрд. форинта (около 54 млн. долара). Още: "Без право на избор": Орбан отново оглави ФИДЕС като единствен кандидат

Разследването е започнало след твърдения, че фондът е разпределял непрозрачно милиарди форинти държавно финансиране към творци и организации, свързвани с ФИДЕС. Засегнатите отричат да са извършили нарушения, а Виктор Орбан нееднократно е отхвърлял обвиненията в корупция.