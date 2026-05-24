ВИДЕО, на което Путин немощно вика "ура" за руските войници, изчезна от сайта на Кремъл

24 май 2026, 10:47 часа 2683 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Руският диктатор Владимир Путин явно вече усеща тежестта на натрупаните години и престъпления на гърба си - защото не можа дори да извика както трябва "ура" в чест на руските войници на фронта. По време на заседание с представители на руското военно министерство (заседанието е на Съвета за сигурност на Руската федерация), от които Путин поиска да представят предложения за отговор, руският диктатор призова присъстващите да станат и да извикат три пъти "ура" за войниците, които са на фронта в Украйна. Нека да е силно, поиска диктаторът, така че те да ни чуят.

Какво се получи се вижда във ВИДЕОТО, което бе публикувано, а впоследствие свалено от официалния сайт на Кремъл - ОЩЕ: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск

Сегашният изглед на подстраницата на официалния сайт на Кремъл, където беше видеото - ТУК!

В крайна сметка руското военно министерство "измисли" отговор - масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев и Киевска област и стрелба с ракетата "Орешник", която поне засега изглежда като пълен фарс. Далеч повече щети нанесоха по-отдавна познати руски ракети и дронове, включително подпален в Киев е прочут пазар "Квадрат" - научете ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Путин Владимир Путин руска пропаганда война Украйна руски лъжи Старобелск
Ивайло Ачев Редактор
