ВИДЕО, на което Путин немощно вика "ура" за руските войници, изчезна от сайта на Кремъл

Руският диктатор Владимир Путин явно вече усеща тежестта на натрупаните години и престъпления на гърба си - защото не можа дори да извика както трябва "ура" в чест на руските войници на фронта. По време на заседание с представители на руското военно министерство (заседанието е на Съвета за сигурност на Руската федерация), от които Путин поиска да представят предложения за отговор, руският диктатор призова присъстващите да станат и да извикат три пъти "ура" за войниците, които са на фронта в Украйна. Нека да е силно, поиска диктаторът, така че те да ни чуят.
Какво се получи се вижда във ВИДЕОТО, което бе публикувано, а впоследствие свалено от официалния сайт на Кремъл - ОЩЕ: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск
😵💫 Looks like the old man is really not doing well: the Kremlin removed a video where Putin failed to properly shout a triple “hooray”— NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026
The footage was initially published by TASS, but was quietly taken down from the Kremlin’s website shortly afterward.
Сегашният изглед на подстраницата на официалния сайт на Кремъл, където беше видеото - ТУК!
В крайна сметка руското военно министерство "измисли" отговор - масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев и Киевска област и стрелба с ракетата "Орешник", която поне засега изглежда като пълен фарс. Далеч повече щети нанесоха по-отдавна познати руски ракети и дронове, включително подпален в Киев е прочут пазар "Квадрат" - научете ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)
😡 Russia struck the area near Lukyanivska metro station in Kyiv overnight— NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026
A nearby market was completely burned down, while the “Kvadrat” shopping mall suffered major destruction.
Residential buildings and other civilian infrastructure were also damaged.