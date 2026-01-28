Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна

Числата никога не лъжат - Русия плаща изключително висока цена за минимални придобивки в Украйна, където води пълномащабна война вече четири години, и е в упадък като велика сила. Доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), публикуван на 27 януари 2026 г., показва мащаба на загубите. За Москва те са двойно повече от тези на Киев и са невиждани като размер от 80 години насам.

1,2 милиона жертви за Русия във войната в Украйна

От февруари 2022 г., когато диктаторът Владимир Путин започна агресивната инвазия, руските сили са понесли близо 1,2 милиона военни жертви, което е повече от загубите на която и да е велика сила във всеки въоръжен конфликт след Втората световна война. По класификацията на НАТО военни жертви се водят убити, изчезнали по време на сражения и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат отново на фронта.

Само през 2025 г. руските военни жертви са били около 415 000, като средно на месец са били близо 35 000. Освен това - между февруари 2022 г. и декември 2025 г. - на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 руснаци.

При сегашните темпове общите военни жертви на Русия и Украйна могат да достигнат 2 милиона души до пролетта на 2026 г., посочват от CSIS.

След като поеха инициативата през 2024 г., руските сили напредваха със средна скорост между 15 и 70 метра на ден в най-значимите си офанзиви, което е по-бавно от почти всяка голяма офанзивна кампания във всяка война през миналия век. Това означава, че огромните човешки жертви са довели до относително малки териториални печалби на бойното поле - Руската федерация е увеличила контролираната от нея украинска територия с едва 12% от 2022 г. насам.

Снимка: Министерство на отбраната на Русия

Жертвите на Украйна

Жертвите на бойното поле са в полза на Украйна - в съотношение 2,5 към 1 или 2 към 1. Според доклада броят на военните жертви, които Киев е дал, е около 500 000 до 600 000. От февруари 2022 г. до декември 2025 г. убитите в сражения украински войници са между 100 000 и 140 000.

Русия и Украйна не публикуват подробни данни за жертвите си в боевете.

Анализаторите отбелязват, че тези оценки до голяма степен съвпадат с разследванията на журналисти и доброволчески групи, използващи данни от отворени източници.

Под въпрос е "неизбежната" победа на Русия

Докладът поставя под въпрос предположенията в много политически кръгове, включително в Белия дом, че руската победа в Украйна е неизбежна и предстояща. „Русия има преимущество“, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за Politico миналия месец. „Те са много по-големи. Те са много по-силни... В даден момент размерът ще надделее“.

Само че докладът на CSIS посочва, че Украйна запазва значително предимство като отбраняваща се страна на бойното поле. Стратегията на Киев за „защита в дълбочина“ – използване на окопи, противотанкови препятствия, мини и други бариери, заедно с дронове и артилерия, е осуетила опитите на Русия да постигне значителни успехи, пише в доклада.

"Данните сочат, че Русия едва ли печели", пишат авторите.

Снимка: iStock

Исторически загуби: къде се нарежда Русия?

В сравнение с конфликтите, в които са участвали големите сили след Втората световна война, загубите на Москва са огромни.

Съединените щати са загубили около 57 000 войници в Корейската война (1950-1953 г.) и 47 000 по време на войната във Виетнам (1955-1975).

Загубите на Русия в Украйна са пет пъти по-големи от общите ѝ загуби от всички руски и съветски войни след Втората световна война, включително войната в Афганистан (1979-1989 г.) и двете чеченски войни (1994-1996 и 1999-2000), се казва в доклада.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред Световния икономически форум в Давос по-рано този месец, че Москва е губила по 1000 войници на ден през декември. „Не сериозно ранени, а мъртви. През 80-те години в Афганистан Съветският съюз загуби 20 000 души за 10 години. Сега те губят 30 000 за един месец".

Според чуждестранни анализатори Русия все по-трудно намира нови войници. „Руските военни загуби от убити и ранени вече надвишават устойчивите темпове на набиране и заместване“, заяви Джеймс Форд, заместник-посланик на Великобритания в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), цитиран от CNN.

През последните две години териториалните придобивки на Русия в някои райони могат да се измерят в едва няколко метра на ден, пишат още анализаторите от CSIS.

Ежедневните териториални придобивки на Русия на бойното поле – 16 метра на ден в Часов Яр, 25 метра на ден в Купянск, 76 метра на ден в Покровск – са по-малко от тези, които са постигнали съюзническите войски по време на прословутата битка при река Сома през Първата световна война. Това е петмесечна кампания през 1916 г., в която британските и френските сили са напредвали с по-малко от 90 метра на ден срещу германските защитници.

През последните две години „руските сили са спечелили по-малко от 1,5% от украинската територия“, пише в доклада.

Снимка: iStock

Русия става "второстепенна или третостепенна" икономическа сила

Във вътрешен план войната в Украйна ефективно е извадила Русия от редиците на световните икономически сили. „Русия се превръща във второстепенна или третостепенна икономическа сила“, казват анализаторите, като посочват спада в производството, слабото потребителско търсене, високата инфлация и недостига на работна ръка.

Военната икономика на Русия е под нарастващо напрежение, с намаляване на производството, забавяне на растежа с 0,6% през 2025 г. и липса на конкурентоспособни технологични фирми в глобален мащаб, които да спомогнат за дългосрочната производителност. Нито една руска компания не фигурира сред 100-те най-големи технологични фирми в света.

Войната тежи не само на настоящата руска икономика, но и на бъдещите ѝ перспективи, се казва в доклада. Макар че боеприпасите, униформите и укрепленията допринасят за БВП, те "не подобряват дългосрочното благосъстояние или натрупването на капитал", сочат анализаторите.

В класацията на Станфордския университет за най-добрите страни в областта на изкуствения интелект пък Русия заема 28-мо място от 36 страни, зад държави като Испания, Саудитска Арабия и Малайзия.

Въпреки песимистичната прогноза, която докладът очертава за Русия, малко вероятно е Владимир Путин да се съгласи на мирно споразумение без допълнителен натиск от западните сили върху режима му, пише в доклада. "Съединените щати и Европа не успяха да упражнят напълно икономическия или военния си натиск. Без по-големи страдания Путин ще удължи преговорите и ще продължи сраженията – дори ако това означава милиони руски и украински жертви", гласи заключението.

