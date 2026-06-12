Тази Русия не може да победи: Виден глас на путинизма каза очевидното. Путин губи Крим (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Разчитахме за седмица и половина (да превземем Киев) – и това е. След това се случи това, което се случи. На този етап Русия, която изградихме, не може да победи в тази война. Трябва да построим нещо друго". Това заяви руският писател-ултранационалист и бивш руски депутат Захар Прилепин – един от много известните гласове на т.нар. Z-информационно пространство, което защитава с крайни и недопустими средства изградената от руския диктатор Владимир Путин държава.

Russian propagandist Prilepin says that Russia cannot win right now, so "we need to build a new Russia."

Dude, do you even have enough money for that? pic.twitter.com/ay8WZD9T1W — WarTranslated (@wartranslated) June 11, 2026

Най-видимият в момента пример за руското безсилие - Крим

"И така – напускам Севастопол. Обичам Крим, обичам Севастопол, но когато ти казват, че си длъжен да прекараш цялото си свободно време след работа скролирайки в MAX (руският еквивалент на Messenger, в който дял и контрол има племенник на Путин – ОЩЕ: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО), специално в профила на Развожаев (бел. ред. - губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев), за да се добера до QR-код (бел. ред. - това е начинът да имаш надежда да заредиш автомобила си с гориво, ако си в Севастопол и Крим, а на всичкото отгоре на едно превозно средство в Севастопол се падат по 20 литра гориво за седмица). Трябва да го "хвана" в 22:00 часа, когато трябва да спя – може да успеете, може и да не успеете. И защо ни е нужен Крим, ако не можете да идете свободно където искате, да подишате чист въздух, да видите морето? Не проумявам" - думите са на поредната рускоговоряща жителка на полуострова, който беше анексиран от Путинова Русия през 2014 година без зачитане на Устава и подписаните документи в ООН. Сега обаче Крим е под обсадата на украинските дронове и ракети, които буквално му спират бензина и дизела, а това спира и живота там, докато Cnews предаде, че режимът на Путин купил сървъри за 1,3 млрд. рубли, които да помагат на руските власти да ограничават Интернет в страната. Става въпрос за най-малко 154 сървъра, базирани на процесори Intel Xeon Gold или еквивалентни, с поддръжка на DDR5 памет и високоскоростни PCIe 5.0 интерфейси. Оборудването трябва да бъде произведено и сглобено в Русия и включено в регистъра на руското министерство на промишлеността и търговията. В документ на уебсайта на Роскомнадзор се посочва, че до края на 2030 г. Роскомнадзор трябва да постигне средна ефективност на блокиране на VPN от 92% - само че набързо този документ беше скрит. А междувременно Украйна удари руски военен обект в залива на Севастопол с ракети "Нептун":

"What’s the point of Crimea if you can’t go anywhere?" - a Russian woman sadly reports that she has to leave Sevastopol due to the fuel crisis. She complains about the lack of gasoline and highly hopes to manage to leave before "they blow up the bridge." pic.twitter.com/D4hoV8b8Vx — WarTranslated (@wartranslated) June 11, 2026

It is reported that the Ukrainian Defense Forces struck a military facility in the Sevastopol Bay with a Neptune missile. The strike destroyed storage sites for weapons and military equipment of the Russian Black Sea Fleet. pic.twitter.com/QVGEwPymbN — WarTranslated (@wartranslated) June 11, 2026

"Това е кошмар – три дни въздушни тревоги, и през нощта, и сутрин, няма край. Кога ще има край, защо никой нищо не прави, защо няма отговор? Нищо добро не виждам, морално ни изнасилват. Украинците са постоянен ужас – не знам как да живеем, постоянно има въздушни тревоги и дронове, летящи над дома ми" - друга рускиня красноречиво предава докъде Путин докара руснаците:

Всъщност всеки божи ден Z-блогъри като Владимир Романов и обикновени хора показват как Кримският полуостров почва да се превръща в земя, която Русия не може да удържи. Романов публикува видеокадри от опустошението по магистралата Мариупол – Донецк, което украинците сеят. "Противникът ни отрязва – обективната реалност":

Russian military Z-blogger Romanov said Ukrainian drones continue striking Russian logistics in the rear, targeting supply movements along the Mariupol-Donetsk highway. #Ukraine pic.twitter.com/oZPhrfnARD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026

И не е само Крим, както Романов показва – в подстъпите на полуострова също е горещо, бензинът е цел номер едно на украинските дронове. Горещо е и в Луганска област. А за капак Bloomberg, цитирайки данни на ОПЕК, съобщи, че руският добив на суров петрол бележи спад за шести пореден месец. Среднодневният добив в Русия през май е бил приблизително 9,009 милиона барела - най-ниското ниво за повече от година. Това е с приблизително 370 000 барела под ноемврийския връх от 2025 година (9,38 милиона барела на ден) и с 690 000 барела под квотата на Русия по споразумението ОПЕК+. И за всичко това основната причина са далекобойните украински дронове и ракети:

Occupied Skadovsk, Kherson region. Strike "sanctions" by the Ukrainian Defense Forces have also stabilized the fuel situation. pic.twitter.com/3xuTaVx1EV — WarTranslated (@wartranslated) June 11, 2026

Kraken Operations Unit joins the operation in controlling and destroying Russian logistic supply routes. Drone pilots destroyed Russian hubs, personnel trucks and fuel vehicles in occupied Luhansk region. #Ukraine pic.twitter.com/MqFrX42bba — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026

Какво прави Русия?

В социалните мрежи се появиха видеокадри, показващи предполагаемо руски военен хеликоптер в полет към Беларус. Редица мониторингови канали обръщат внимание, че такива полети се увеличават – те тръгват от Саратовска и Воронежка област, като предположенията са, че Русия се подготвя да вкара Беларус във войната срещу Украйна:

Russia reportedly began moving forces toward Belarus, with online monitoring channels reporting military helicopter flights from Saratov and Voronezh regions. Zelensky said Moscow is considering new attacks and ordered stronger defenses across Ukraine’s northern regions. #Ukraine pic.twitter.com/o4aAzDU5KF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

31 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 11 юни е имало 241 бойни сблъсъка, на 10 юни бяха 251. Руснаците са хвърлили 317 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3528 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 280 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 104 FPV дрона, което е с около 810 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски обаче казва, че по отношение на FPV дроновете Украйна има превъзходство от 1,5:1, а Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ударили потвърдено с дронове почти 180 000 цели през месец май. Извършени са 2000 удара на средно разстояние, 414 от които са по руски командни постове и казарми.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces hit targets across occupied territory overnight on June 10, including Tor and Buk-M3 air-defense systems, fuel tanks in Mariupol, a tug in Berdyansk, power substations in Melitopol, Zolote and Debaltseve, command posts and military equipment… pic.twitter.com/Sb5EOIstRO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026

В Покровското направление са спрени 47 руски пехотни атаки, съгласно официалната украинска информация. Още 11 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" се хвали със значителен руски напредък в Константиновка, без да има геолокализирани кадри за потвърждение. Откъм Часов Яр към Константиновка не е имало нито една руска пехотна атака (Краматорското направление). В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 20 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са организирани 17 руски пехотни атаки, докато в съседното от юг Славянско направление са били 11. Още 9 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск и селата южно от града.

Inside the fight for Donetsk: Battlefield updates from the Pokrovsk sector.



We're joined today by COL Volodymyr Polevyi, the head of communications for the @7corpsDSHV of the Ukrainian Armed Forces, the unit responsible for holding this area of the front. pic.twitter.com/UJG2TbsfHx — Preston Stewart (@prestonstew_) June 11, 2026

В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща внимание на поредната руска лъжа за успех на фронта. Този път – твърдението, че руснаците превзели Охримовка, североизточно от Харков. ISW цитира данни, че видеото, което уж доказва това, вече е публикувано и то с твърдение, че руската армия нанася удари по украински части при Руска Лозова, на 66 километра от Охримовка. А специално за Константиновка ISW посочва руска операция по инфилтриране и издигане на руското знаме (СНИМКА) в северозападната част на Разкошно - точно там, където "Рибар" говори за руски напредък. Да стигнеш донякъде и да вдигнеш знамето, без да можеш да се укрепиш и да поддържаш контрол обаче не е напредък.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 117 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 102, като на 7 места са нанесени удари от преминалите през украинската ПВО далекобойни руски системи. В Киевска област е избухнал пожар на 2000 квадратни метра, в промишлено предприятие, но украинската спешна служба не уточнява какво е то. В Николаев е ударена транспортна компания, ранен е един човек, а още трима са ранени при руски обстрел, нанесъл щети на жилищна сграда. А вчера следобед Украйна успя да удари бившия завод "Екран" в Новоросийск, който произвежда оптични прибори за руската военна индустрия – ОЩЕ: Путин не иска мир, Украйна пали един след друг заводи в Русия (ВИДЕО)

A fire broke out in Novosibirsk at the former Ekran plant site, where Ekran Optical Systems produces components for optical sights and night-vision devices. #Russia pic.twitter.com/C8aqH8TrCp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026