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Войната в Украйна:

Още един руски военен хеликоптер изгърмя в Украйна (ВИДЕО)

31 юли 2024, 15:22 часа • 869 прочитания
Още един руски военен хеликоптер изгърмя в Украйна (ВИДЕО)

Войната в Украйна няма край - при град Донецк отново нещо дими и пуши.

По неофициални данни, руски военен хеликоптер Ми-8 се е разбил в района. Официално никой не казва какво точно се е случило:

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Руският телеграм канал Fighterbomber, свързван с руските ВВС и поддържан от пенсиониран руски военен пилот с кодово име Иван Иванов, потвърди за случилото се. Интересен факт е, че в руските военно-пропагандни телеграм канали веднага започнаха предположения какво точно е станало - варират от "приятелски огън" до това, че Въоръжените сили на Украйна са успели да свалят руския военен хеликоптер с дрон:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
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