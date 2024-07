Още един руски военен хеликоптер изгърмя в Украйна (ВИДЕО)

Войната в Украйна няма край - при град Донецк отново нещо дими и пуши.

По неофициални данни, руски военен хеликоптер Ми-8 се е разбил в района. Официално никой не казва какво точно се е случило:

Smoke rises over occupied Donetsk. Preliminary info states that A russian Mi-8 helicopter crashed. pic.twitter.com/6uUtD523VD

Руският телеграм канал Fighterbomber, свързван с руските ВВС и поддържан от пенсиониран руски военен пилот с кодово име Иван Иванов, потвърди за случилото се. Интересен факт е, че в руските военно-пропагандни телеграм канали веднага започнаха предположения какво точно е станало - варират от "приятелски огън" до това, че Въоръжените сили на Украйна са успели да свалят руския военен хеликоптер с дрон:

Another Russian channel claims it was hit by a Ukrainian drone during takeoff. pic.twitter.com/5acY8LTZco