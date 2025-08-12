Войната в Украйна:

Ashes of Ares с концерт в София: Ще чуем великия албум "The Dark Saga" на Iced Earth

12 август 2025, 11:39 часа 280 прочитания 0 коментара
BGTSC представя: концерт на ASHES OF ARES, който ще се състои на 10 октомври 2025 година от 20:00 часа в столичния клуб "Mixtape5". На този концерт групата ще изпълни един от най-великите албуми не само за ICED EARTH, но и за феновете на пауър метъл сцената - "THE DARK SAGA". ASHES OF ARES са пауър метъл банда, създадена през 2012 година от емблематичния вокалист на ICED EARTH Мат Барлоу (Маtt Barlow), басиста Фреди Видалес (Freddie Vidales), и барабаниста Ван Уилямс (Nevermore, Ghost Ship Octavius).

На този концерт групата ще ни зарадва и с песни от последния си албум "New Messiahs". Организаторите от BGTSC гарантират, че на 10 октомври ни предстои много емоционален концерт.

Важно за билетите

Билетите са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана. До 14 август включително цените на билетите ще са 45 лева. След това и до деня на концерта цената им ще расте.

Деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Изисквания за допуск на малолетни и непълнолетни ще откриете на страницата на клуба. 

BGTSC са член на сдружението "Сцена музика" и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България. Предстои обявяването на допълнителна информация.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
метъл концерти Ashes of Ares
