Отново над Балтийско море: Полша засече руски разузнавателен самолет

Полша заяви днес, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Още: Руски самолет е прехванат над Балтийско море, дронове прелетяха над военна база в Белгия
Това е третият подобен инцидент за тази седмица.
Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили.
Още: "ГУГИ": Русия шпионира НАТО от потънал преди десетилетия ферибот, сочи мащабно разследване на немски журналисти
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.