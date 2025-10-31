Войната в Украйна:

Отново над Балтийско море: Полша засече руски разузнавателен самолет

31 октомври 2025, 16:38 часа 231 прочитания 0 коментара
Полша заяви днес, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още: Руски самолет е прехванат над Балтийско море, дронове прелетяха над военна база в Белгия

Това е третият подобен инцидент за тази седмица.

Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили.

Още: "ГУГИ": Русия шпионира НАТО от потънал преди десетилетия ферибот, сочи мащабно разследване на немски журналисти

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Полша Балтийско море разузнавателен самолет война Украйна
