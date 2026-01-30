Парадокс по руски: Няма да атакуваме Киев една седмица, но тя изтича след два дни

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков коментира предложението на американския президент Доналд Тръмп към диктатора Владимир Путин да не атакува Киев и други украински градове, което издирваният от Международния наказателен съд лидер приел, а по думи на републиканеца - това действие било "много мило". Думите на Песков обаче създадоха истинско объркване, защото той каза едновременно, че предложението било за една седмица, но и че изтичало на 1 февруари (неделя), т.е. след два дни.

"Всъщност президентът Тръмп отправи лично искане към президента Путин да се въздържи от удари по Киев в продължение на една седмица, до 1 февруари, с цел да се създадат благоприятни условия за преговори“, отбеляза говорителят на Кремъл. От думите му излиза, че офертата вероятно е била отправена около 25 януари. Тогава вече първата фаза от тристранните преговори в Абу Даби между Киев, Москва и Вашингтон бе завършила.

Коментарът му идва и само ден след като Тръмп каза, че Путин се е съгласил на предложението, което създава още повече въпроси около времевия му обхват.

Русия атакува мощно от 24 януари насам

„Лично помолих президента Путин да не стреля по Киев и градовете и селата в продължение на една седмица“, заяви Тръмп по време на заседание вчера, подчертавайки, че Украйна в момента е изправена пред изключително ниски температури. „И той се съгласи да го направи. И трябва да ви кажа, че беше много мило".

Снимка: ДСНС-Украйна

Русия за последно проведе масирана ракетна атака и нападение с дронове срещу столицата на Украйна през нощта на 24 януари, което доведе до прекъсване на електрозахранването в 80% от Киев, докато зимните температури се понижаваха: Докато преговаря за мир, Русия не спира да убива цивилни: Киев и Харков под прицел (ВИДЕО).

Спорадичните атаки с дронове продължиха и през нощта на 27 януари Русия предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура и жилищни сгради в Одеса, при която загинаха най-малко трима души, а десетки други бяха ранени.

През нощта на 30 януари, първата нощ след като Тръмп оповести публично предполагаемото предложение, Русия изстреля 111 дрона от различни типове и една балистична ракета, макар че нямаше съобщения за удари по енергийната инфраструктура.

Няколко цивилни райони бяха подложени на руски въздушни атаки - например удара с дронове по жилищна сграда в Запорожие. Губернаторът на Запорожка област Иван Федоров съобщи, че най-малко един човек е бил ранен при тази атака.

Зеленски: Нямаме споразумение с Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви пред репортери на 30 януари, че няма „пряк диалог“ или официално споразумение за енергийно примирие с Русия, добавяйки, че Тръмп е инициирал това. „Ако Русия е чула сигнала от американската страна по същия начин, по който го чухме ние, тогава със сигурност ще имаме някакъв резултат и ще можем да го оценим. Тук няма тайни“, каза Зеленски, добавяйки, че може да разглежда това като „възможност, а не като споразумение“, цитиран от Kyiv Independent.

Той добави, че ако Русия не атакува енергийния сектор на Украйна, то Украйна няма да атакува енергийния сектор на Русия. „Във всеки случай искаме да сложим край на войната и сме готови за стъпки за деескалация. Ако Русия не ни атакува, няма да предприемаме съответни стъпки“, каза Зеленски.

Снимка: president.gov.ua

Той благодари на Тръмп и нарече изказването му „важно изявление“ по въпроса. Добави, че украинските и американските екипи са обсъдили темата по време на неотдавнашните тристранни преговори в Обединените арабски емирства с Русия. „Електроснабдяването е основа на живота. Ние ценим усилията на нашите партньори да ни помогнат да защитим човешкия живот“, написа Зеленски в X.

Енергийно примирие или само спекулации?

Според наличната информация - по време на тристранната среща в Абу Даби между представители на САЩ, Украйна и Русия миналия уикенд е било обсъдено временно прекратяване на руските удари по енергийни съоръжения, при условие че Украйна също се въздържи от атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи и танкери.

Страните не направиха никакво изявление по въпроса, докато започваха подготовка за поредния кръг преговори на 1 февруари. Те обаче може да бъдат отложени заради ситуацията в Иран и ангажиментите на САЩ, твърди Зеленски: Кремъл със смехотворно обяснение за среща Путин-Зеленски. Иран може да провали преговорите.

При температури под нулата и най-студената зима от началото на пълномащабната война - украинските градове, включително Киев, се борят да възстановят електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването след руските атаки срещу критичната инфраструктура на Украйна на 9, 20 и 24 януари. От първата атака на 9 януари над 6000 жилищни сгради остават без отопление в столицата.

