Докато преговаря за мир, Русия не спира да убива цивилни: Киев и Харков под прицел (ВИДЕО)

24 януари 2026, 08:07 часа 305 прочитания 0 коментара

На 23 и 24 януари Русия води тристранни преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби, за да се сложи край на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Това обаче не пречи по никакъв начин на режима в Кремъл да не спира да атакува украински градове насред студената зима, да спира тока, водата и парното на цивилни граждани, да ги убива и ранява.

Загинал и ранени в Киев

Един човек е загинал, а четирима са ранени в резултат на руски въздушни атаки срещу Киев през нощта, съобщи кметът Виталий Кличко.

„В район Деснянски отломки паднаха върху нежилищна сграда. В район Днипровски, в резултат на падане на дрон, избухна пожар в гаражна кооперация. В паркинг се запали и цистерна с гориво. Падащи отломки счупиха прозорците на жилищен блок. В район Дарницки падане на дрон в близост до частно медицинско заведение повреди прозорците му. Не са съобщени пожари. В район Голосеевски падане на дрон върху нежилищна сграда е причинил пожар. Прозорците на частен дом на друг адрес са били счупени. В район Соломянски отломки са повредили шестетажна офис сграда. Един човек е загинал, а четирима са ранени. Трима от ранените са хоспитализирани", написа Кличко.

Той добави, че има прекъсвания в доставките на топло- и водоснабдяване на левия бряг.

Четирима души са ранени при руска атака в по-широката Киевска област, съобщиха местните власти.

„В района на Бровари жена, родена през 1994 г., е получила разкъсвания на крака и е била откарана в местна болница. Други двама пострадали, мъж, роден през 1988 г., и жена, родена през 1983 г., са получили леки разкъсвания. Те са получили необходимата медицинска помощ на място. В района на Бориспол жена, родена през 1996 г., е била хоспитализирана със затворена черепно-мозъчна травма. Освен човешките страдания, има и разрушени домове. Четири частни къщи и две коли са били повредени в района на Бровари. Друга къща е била повредена в района на Бориспол“, съобщиха от областната администрация.

Ранени в Харков, включително бременна жена и дете

Четиринадесет души, включително едно дете, са ранени в резултат на масирана руска атака срещу Харков - втория по големина град в страната, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред пострадалите има и бременна жена.

„В индустриалния район са били запалени жилищни сгради и индустриална сграда. Спасителите са извадили петима души, включително едно дете, от четириетажна сграда. Университетско общежитие и медицинско заведение са били повредени. Частна къща също е била запалена в района Немишлянски. Общо 134 спасители, 34 единици оборудване на Държавната служба за извънредни ситуации, както и полицейски служители, медици, доброволци и общински служби, са били мобилизирани, за да се справят с последствията от руската атака“, се казва в изявлението.

Свалени дронове над Русия

През нощта 75 украински дрона са били свалени над Русия и анексирания Крим, съобщи междувременно Министерството на отбраната в Москва.

Става въпрос за 46 безпилотни летателни апарата, летели над Ростовска област, 22 над Белгородска област, 3 над окупирания Крим, 2 над Курска област, 1 над Воронежка област и 1 над Брянска област, се казва в изявлението.

Димитър Радев
