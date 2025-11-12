Любопитно:

Планират създаването на комитет за консолидиране на Палестинската държава

Франция и Палестинската администрация планират да създадат съвместен комитет, който да работи по консолидирането на бъдеща палестинска държава, предаде ДПА. „Този ​​комитет ще се занимава с всички правни, конституционни, институционални и организационни аспекти“, заяви френският президент Еманюел Макрон след разговори с палестинския президент Махмуд Абас в Париж. Очаква се комитетът също да допринесе за изготвянето на нова конституция.

Каква ще е целта на комитета?

Снимка: Getty Images

Абас изрази пълна подкрепа за създаването на конституционния комитет и повтори призива си палестинските преходни институции в ивицата Газа да поддържат връзки с Палестинската администрация.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио наскоро отбеляза, че остава неясно дали Палестинската администрация, която администрира части от Западния бряг, ще има роля в ивицата Газа в бъдеще.

Израел исторически се е противопоставял на подобни споразумения.

Палестинската екстремистка групировка „Хамас“, която управлява ивицата Газа от 2007 г., също се противопоставя на контрола на Палестинската администрация върху територията.

Кой признава и кой не признава независима Палестина?

Снимка: Getty Images

Палестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г. Според преброяване на Франс прес най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава. В неделя признаването дойде от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Вчера подобно нещо направиха Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

Русия, арабските страни и почти всички страни от Африка и Латинска Америка, както и мнозинството от страните от Азия, сред които Китай и Индия, са също в списъка на страните, признали Палестина. Алжир беше първата страна, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г. България също отдавна е признала Палестина, също през ноември 1988 година, а поддържа връзки с Организацията за освобождение на Палестина от 1973 година.

Най-малко 39 страни не признават Държавата Палестина. На първо място сред тях са Израел и САЩ. Миналата година израелският парламент прие резолюция срещу създаването на палестинска държава. Япония, Южна Корея, Бутан, Непал, Мианма, Сингапур, Камерун, Еритрея, Панама и повечето страни от Океания също не са признали Държавата Палестина.

Антон Иванов
