По 65 млрд. рубли дневно за война: Путин звучи все повече като пациент за Четвърти километър (ОБЗОР - ВИДЕО)

Военните разходи на Русия през първото тримесечие на 2026 г. достигнаха рекордните 5,9 трилиона рубли, въпреки съкращенията на бюджета – което значи, че Путинова Русия харчи за безумната си война в Украйна по 65 млрд. рубли на ден. Това представлява две трети от всички приходи в хазната за тримесечието. Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за изследвания на международната сигурност, изчисли данните на база официална информация от руското финансово министерство.

Какво излезе? Разходите са се увеличили с 30% в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. За първи път от началото на войната делът на военните разходи в бюджета достигна 46% - което означава, че почти всяка втора похарчена рубла е отишла за войната. Цифрата е още по-драматична в сравнение с приходите в хазната - те паднаха до 8,3 трилиона рубли, като военните разходи заемат две трети от това.

Увеличението на харченето се случи противно на плановете на Кремъл. Според бюджета, разходите за отбрана е трябвало да намалеят от 7,8% от БВП през 2025 г. до 6,2% през 2026 г. Всъщност те са се увеличили до 12% от БВП само през първото тримесечие. Клуге изчислява, че военните разходи могат да достигнат 9-10% от БВП до края на 2026 година Според неговите изчисления Русия е похарчила приблизително 53 трилиона рубли (746 милиарда долара) за войната от 2022 г. насам. Рекордните 38% от всички федерални разходи са класифицирани – увеличението на военните разходи се дължи предимно на класифицирани позиции (43% увеличение на годишна база). Клуге обяснява, че рязкото увеличение може да се обясни с "счетоводни трикове": Министерството на финансите може да е отложило част от разходите от миналата година за 2026 г., за да избегне превишаване на планирания дефицит за 2025 г. Това ще стане по-ясно с данните за второто тримесечие.

В началото на юни Bloomberg съобщи, че висши служители в руското финансово министерство и Руската централна банка са предупредили руския диктатор Владимир Путин, че планираното ниво на военни разходи може да доведе до опасно увеличение на руския бюджетен дефицит. Предложено е намаление на военните разходи, но Путин наредил да се търси къде другаде да се пести, без да се засягат военните. Bloomberg нарече това "най-сериозният признак на вътрешни раздори в Москва" от началото на войната. Междувременно Министерството на икономическото развитие вече намали прогнозата си за растеж на БВП за 2026 г. три пъти, от 1,3% на 0,4% - ОЩЕ: Bloomberg: Путин е предупреден от експертите си - Русия не издържа харчовете за войната в Украйна

Разбира ли изобщо Путин какво става?

Путин всъщност получава специална версия на новините – не тази, която се излъчва за обикновените хора. Това заяви бившият главен редактор на руската държавна телевизионна новинарска програма "Вести". И това се случва не сега, не дори от началото на подпалената от руския диктатор пълномащабна война в Украйна, а още от 2011 година насам. Какво е новинарското ястие, което Путин си хапва – хубави за него неща и нищо негативно. Така може да бъде лесно обяснено защо той вярва, че в Украйна "всичко върви по план", иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA:

🤡 Putin was reportedly shown a special version of the news for years



The claim comes from a former editor-in-chief of Russia’s state TV news program Vesti. Not that anyone is particularly surprised.



According to him, after the 2011 Bolotnaya protests, a separate news package… pic.twitter.com/hV9bXiifon — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

"Нашите войници поддържат стратегическото преимущество. Уверено напредват и никакви обстрели и безпилотни удари ще променят тази ситуация. Движението е във всички направления. Противникът не може да удържи този натиск и преминава към терористични похвати, нанасяйки удари по граждански обекти, комуникации и пътнически влакове", каза Путин на видеоконферентна среща с представителите на руската военна и силова сфера:

Putin claims Russian forces hold a strategic advantage and are confidently advancing on all fronts, and that no strikes or drone attacks will change that. pic.twitter.com/QopooNcAPP — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2026

И пореден контрапункт именно за дроновете, които не можели да удържат руската армия – не просто я удържат, ами и се умножават. И това беше казано в ефира на "Комсомолская правда", един от флагманите на руската държавна "журналистика". Там беше обяснено как само преди 3 години, при Авдеевка, войниците на фронта са били разделени от няколко метра. Сега вече става въпрос за километри, дори десетки – и там властват дроновете. На първо място трябва да се взема предвид това, гласи заключението:

🤡 Russian lawmaker complains that war has become “somewhat unpleasant”



According to him, Russian troops used to be able to drive right up to the front line and even shout back and forth with Ukrainian positions.



Now, however, the skies are filled with drones, and in many areas… pic.twitter.com/tZydC1gwKc — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

Същевременно Серхий Стерненко, съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров, призова жителите на окупираните части на Запорожка и Херсонска област да търсят начини да се евакуират. "Защото руснаците ще имат огромни проблеми. Няма да имат логистика. В Крим проблемите ще са по-големи – Крим ще се превърне в остров. Това ще е най-тежкото лято за нашия противник", подчерта Стерненко. Всичко това – заради украинските дронове. Украинският военен телеграм канал "Офицер" добавя, че "врагът изпитва нарастващ недостиг на шофьори - както военни, така и цивилни, защото шофьорите в армията масово се преместват, а цивилните се уволняват и отказват курсове, тъй като искат да живеят" – ОЩЕ: Украйна удари и най-големия завод за титанов диоксид и вкара във воден режим Армянск (ВИДЕО)

Crimea is about to become an island, says Ukrainian Defense Ministry adviser Sternenko, calling this Russia's toughest summer yet. He's urging residents of occupied Zaporizhzhia, Kherson and Donetsk regions to evacuate as Russian logistics fall apart. pic.twitter.com/lwUVooIXQN — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2026

FP-2 drones took out Russian armored vehicles near occupied Armyansk, Crimea, sent there to hunt Ukrainian drones but ending up hunted themselves. According to the 1st USF Center, the front line is no longer the only danger zone, drones reach deep into the rear now too. pic.twitter.com/TfCsxU0mMe — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2026

Another Russian fuel truck was hit at one of Russia's logistic routes. #Ukraine pic.twitter.com/Miw5Hxvp0A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2026

"Това е наша ключова национална задача и трябва да бъде стриктно изпълнявана. Има много работа. Програмата за социално-икономическото развитие на Донбас и Новорусия (бел. ред. - имагинерна област в Украйна, включително Донецка, Луганска, Днепропетровска, Запорожка, Николаевска, Херсонска, Одеска и Кировоградска област, както и части от Харков) е разписана за периода до 2030 година. Значителна част от дейностите в нея предстои да бъде изпълнена", заяви още Путин:

🤡 Putin promised to bring Donbas and the so-called Novorossiya up to Russia’s national standard by 2030



Here’s what else the bald dictator said:



▪️ Federal agencies, state companies and Russian regions are involved in the integration of the occupied territories;



▪️ Their… pic.twitter.com/K6VcXymMoq — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

Как точно ще развива икономически земи, които дори не е превзел, е въпрос за руския диктатор, който може би ще е възможно да му бъде зададен не от блюдолизци. Но дотогава е хубаво да видим как се развива Русия – с ограничения на количеството бензин и дизел, които можеш да си купиш по бензиностанции в Москва и Санкт Петербург. В Санкт Петербург на бензиностанциите на "Татнефт" има лимит - не повече от 20 литра бензин и до 40 литра дизелово гориво наведнъж, съобщава местното издание "Фонтанка". В същото време местните власти отричат да са налагали каквито и да било ограничения. "В момента няма предпоставки за недостиг на гориво на пазара в Санкт Петербург. Комитетът за енергийно и инженерно осигуряване редовно следи наличността на гориво в нефтобазите на града. Към днешна дата в складовете в Санкт Петербург има достатъчни запаси от бензин А-92 и А-95, както и дизелово гориво. Комитетът не е издавал инструкции, налагащи ограничения за продажбата на гориво на бензиностанциите", заяви Енергийният комитет на Санкт Петербург, цитиран от ASTRA (ВИДЕО). Но липси се появиха и на бензиностанциите на "Татнефт" в Москва - бяха въведени ограничения за бензин А-92 и А-95 - не повече от 20 литра, и дизелово гориво - до 40 литра. Ограничения бяха въведени и на бензиностанциите "Роснефт" и "Лукойл".

😏 Fuel crisis hits St. Petersburg



Welcome to 21st-century Russia’s “cultural capital”: at Tatneft gas stations, private drivers are now limited to just 20 liters of gasoline per car.



Corporate cards? Unlimited, of course.



Another chain already introduced a 50-liter limit.… pic.twitter.com/5lYfgmU6Tf — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

The fuel crisis has reached Moscow, St. Petersburg and Kazan. Some gas stations are now capping sales at 20 liters per person. pic.twitter.com/ROEY4Mh36c — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2026

Пресслужбата на премиера на Татарстан Рустам Минниханов съобщи, че на някои бензиностанции в републиката са регистрирани опашки. В тази връзка на бензиностанциите на Татнефт са въведени временни ограничения: не повече от 20 литра бензин на ден, до 40 литра дизел за автомобили и до 200 литра за камиони. Това се случи, след като Украйна порази две руски рафинерии в Нижнекамск, които годишно преработват общо 24 млн. тона суров петрол - ОЩЕ: Путин не иска мир, Украйна пали един след друг заводи в Русия (ВИДЕО)

Russia's fuel crisis continues spreading across regions. By evening, fuel restrictions at gas stations were confirmed in Yaroslavl, Volgograd, Nizhnekamsk, Ulyanovsk, Kemerovo and Karelia, adding to earlier limits in Moscow, St. Petersburg and Rostov. https://t.co/JowuJBJjsd pic.twitter.com/VrhetYTp6I — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

33 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 13 юни е имало 229 бойни сблъсъка спрямо 237 на 12 юни. Руснаците са хвърлили 391 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 110 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3001 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9192 FPV дрона, което е с около 800 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

39 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, което си остава най-горещото на фронта – и за пръв път от десетина дни Покровск пак влезе в украинския официален списък с активни бойни действия в това направление. Още 14 руски пехотни атаки са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. За сравнение обаче, откъм Часов Яр пак няма нито една руска пехотна атака – това е Краматорското направление. 32 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. 17 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, още 14 са извършени в съседното от юг Славянско направление. "Противникът провежда контраатаки, стремейки се да достигне до Зелена долина и Шандриголово", пише обаче в дневния обзор на Z-канала "Рибар" за Лиманското направление.

ОЩЕ: "Орешник", руски Starlink и преувеличения за Константиновка: Путин проектира сила в Деня на Русия, но призна и застоя (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 98 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 91 от тях – останалите 7, които са преминали през украинската ПВО, са нанесли удари на 6 места в Украйна, гласи сводката на украинските ВВС.

И тази нощ Украйна атакува цели в Русия – ударен е един от заводите "Азот", този път в Тулска област. Пожарът там е регистриран и от FIRMS – сателитната система на НАСА, която засича топлинни петна по земната повърхност. Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев заяви, че отломки от украински дронове са паднали "на територията на едно от промишлените предприятия на Новомосковск". Губернаторът не уточни името на предприятието. "Азот" произвежда амоняк и азотни торове, както и вещества за боеприпаси – азотна киселина. Отделно, до железопътна гара във Вязма, Свредловска област, също избухна пожар след визита на далекобойни украински дронове.

Русия увеличава производството и модернизацията на балистични ракети и дронове. Средно месечно руснаците произвеждат по 60-70 балистични ракети "Искандер-М", 10 крилати "Искандер-К" и 40 до 50 крилати Х-101 – това посочва в своя дневен обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.