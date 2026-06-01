Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Bloomberg: Путин е предупреден от експертите си - Русия не издържа харчовете за войната в Украйна

01 юни 2026, 19:14 часа 1166 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Bloomberg: Путин е предупреден от експертите си - Русия не издържа харчовете за войната в Украйна

Длъжностни лица от руското финансово министерство и Руската централна банка са предупредили руския диктатор Владимир Путин, че заради безумното в момента харчене на пари за финансиране на пълномащабната война в Украйна има огромен риск от много бърз растеж на руския бюджетен дефицит. Финансовите специалисти в руската власт смятат, че това може да е крайно опасно и че сегашните руски разходи за войната са немислими, съобщава Bloomberg, като се позовава както на свои източници, така и на документи от кухнята на Кремъл.

Съвсем наскоро в руски парламент беше направена сметка - дефицитът вече е около 11 трилиона рубли и това след само 4 изминали месеца от новата година, с натрупването от старата - Още: Русия купува все повече по-скъп беларуски бензин. Паника за бюджетния дефицит в руския парламент (ВИДЕО)

На този фон в Москва има сериозни разногласия между представители на финансовата част на руското правителство, от една страна, и от друга страна на руското военно министерство плюс части от политическото тяло на Кремъл. Военното ведомство не само не е съгласно със съкращенията на разходите, но и изисква да му се дадат още пари - защото Украйна не поддава и руската победа на фронта изглежда далечна перспектива.

Междувременно ключовите решения относно финансовата политика са изцяло в компетенциите на Путин. Според източници на Bloomberg, той е инструктирал руското финансово министерство да търси бюджетни пера, които могат да бъдат съкратени, без да се засягат военните разходи. Миналата седмица Financial Times също съобщи за съкращения на гражданските разходи в полза на военните. Според изданието, руските власти са планирали бюджета за 2026 г. с надеждата, че след срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж в средата на август, 2025 година, разходите за войната с Украйна могат да бъдат намалени. Само че реалността е друга - Украйна не отстъпва и Русия има нужда от повече ресурси.

Още: Златото не лъже: Русия е под вода в икономическия океан. Буданов: Рус е Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Путин Владимир Путин руска икономика руски бюджет война Украйна руски военен бюджет руски бюджетен дефицит
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес