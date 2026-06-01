Bloomberg: Путин е предупреден от експертите си - Русия не издържа харчовете за войната в Украйна

Длъжностни лица от руското финансово министерство и Руската централна банка са предупредили руския диктатор Владимир Путин, че заради безумното в момента харчене на пари за финансиране на пълномащабната война в Украйна има огромен риск от много бърз растеж на руския бюджетен дефицит. Финансовите специалисти в руската власт смятат, че това може да е крайно опасно и че сегашните руски разходи за войната са немислими, съобщава Bloomberg, като се позовава както на свои източници, така и на документи от кухнята на Кремъл.

Съвсем наскоро в руски парламент беше направена сметка - дефицитът вече е около 11 трилиона рубли и това след само 4 изминали месеца от новата година, с натрупването от старата

На този фон в Москва има сериозни разногласия между представители на финансовата част на руското правителство, от една страна, и от друга страна на руското военно министерство плюс части от политическото тяло на Кремъл. Военното ведомство не само не е съгласно със съкращенията на разходите, но и изисква да му се дадат още пари - защото Украйна не поддава и руската победа на фронта изглежда далечна перспектива.

Междувременно ключовите решения относно финансовата политика са изцяло в компетенциите на Путин. Според източници на Bloomberg, той е инструктирал руското финансово министерство да търси бюджетни пера, които могат да бъдат съкратени, без да се засягат военните разходи. Миналата седмица Financial Times също съобщи за съкращения на гражданските разходи в полза на военните. Според изданието, руските власти са планирали бюджета за 2026 г. с надеждата, че след срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж в средата на август, 2025 година, разходите за войната с Украйна могат да бъдат намалени. Само че реалността е друга - Украйна не отстъпва и Русия има нужда от повече ресурси.

