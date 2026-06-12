Путин не иска мир, Украйна пали един след друг заводи в Русия (ВИДЕО)

След като Путинова Русия не иска да седне на масата за истински мирни преговори, украинските далекобойни дронове продължават да я съсипват – и тази нощ, както и в малките часове на денонощието, далекобойните безпилотни системи на Украйна достигат и поразяват важни цели на територията на Руската федерация, както и в окупираните от руската армия украински територии. Снощи, по данни на украински мониторингови канали като Drone Bomber, беше съобщено, че към Русия и окупираните украински земи летят над 250 далекобойни дрона.

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Потвърдена атака е имало в Толяти, Самарска област – атакуван е химическият завод "Толяттикаучук". Той произвежда синтетичен каучук и химически компоненти, използвани в производството на гуми и каучукови изделия. Заводът вече е бил атакуван неведнъж от Украйна в рамките на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. За момента губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев единствено предупреждава в официалния си канал в Телеграм, че има атака с дронове срещу областта – ОЩЕ: Огнено шоу: Руската ПВО в Толяти остана безсилна, украински дронове подпалиха химически заводи (ВИДЕО)

Атака има и вТатарстан, в района на Нижнекамск. Кметът на града Радмир Беляев предупреждава за атака с дронове в официалния си канал в Телеграм, като го е направил чак в 5:59 часа сутринта – засега друга информация няма. Видеокадрите от мястото на събитието обаче показват, че е поразен обект на руската петролна промишленост – има изглежда и щети в жилищна сграда:

Същевременно в Симферопол, в Крим, също има проблеми – видеокадри показват пожар и огромно кълбо дим в района на местния ТЕЦ:

Междувременно стана ясно, че руският добив на петрол продължава да намалява за шести пореден месец, според данни на ОПЕК, цитирани от Bloomberg. Среднодневният добив през май е бил приблизително 9,009 милиона барела на ден - най-ниското ниво за повече от година. Това е с приблизително 370 000 барела под ноемврийския пик (9,38 милиона барела на ден) и с 690 000 барела под руската квота по споразумението ОПЕК+.

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