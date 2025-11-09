Почина един от водещите на Top Gear

Тъжна новина за любителите на автомобилното предаване Top Gear. Джереми Кларксън и Джеймс Мей почетоха колегата си Куентин Уилсън, който почина в събота на 68-годишна възраст. Уилсън беше ко-водещ на автомобилното предаване на BBC между 1991 и 2001 г. – заедно с двамата преди Кларксън да преобрази шоуто – и продължи да води Fifth Gear по Channel 5.
Снимка: Getty Images
Мей, който за кратко се появи с Уилсън в оригиналното Top Gear през 90-те години, го нарече "страхотен човек", а Кларксън го описа като "истински забавен".
I’m far away so I’ve only just heard that Quentin Willson has died. We had some laughs over the years. Properly funny man.— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) November 8, 2025
Роденият в Лестър баща на три деца, който по-късно работи като активист и защитник на електромобилите (EV), почина след кратка борба с рак на белия дроб, съобщи семейството му в изявление. Те го описаха като "национално съкровище" и "истински защитник на потребителите", добавяйки: "Куентин донесе радостта от шофирането, от двигателите с вътрешно горене до електрическите, в нашите холове."
Те продължиха: "Празнината, която той остави, никога не може да бъде запълнена. Неговите знания не бяха просто научени, а изживени; библиотека от опит, която сега е извън нашия обсег."
Мей, който по-късно стана част от възродения екип на Top Gear, написа в X, че Уилсън "ми даде правилните съвети и ме окуражи по време на първите ми опити в телевизията, в края на 90-те години", добавяйки: "Никога няма да го забравя."
Кларксън пък си спомни: "През годините се забавлявахме много."
Защитник на електромобилите
Уилсън беше експертът по употребявани автомобили в Top Gear, известен с ироничния си тон и острите си рецензии. В една рецензия от 1998 г. той описва Jaguar като "домейн на мошеници, измамници и букмейкъри" три десетилетия по-рано.
Той също така води предаването The Car's the Star за BBC и The Classic Car Show по Channel 5, и работи като автомобилен журналист за списанието "Classic Cars" и вестник "Mirror". През 2004 г. бе обявен за автомобилен журналист на годината на British Press Awards.
Снимка: Getty Images
По-късно Уилсън работи като активист, оглавявайки групата FairFuel, която призовава за по-ниски акцизи върху горивата, и става един от първите защитници на електрическите автомобили (EV). Уилсън лобира за по-добра инфраструктура и по-ниски разходи за зареждане чрез кампанията си FairCharge.
Quentin Willson Dies: 'Top Gear' Host & Motoring Journalist Was 68 https://t.co/GxCCFOdKdM— Deadline (@DEADLINE) November 9, 2025
Уилсън е участник в "Strictly Come Dancing" през 2004 г., където общата му оценка от осем точки за едно изпълнение все още е най-ниската оценка, дадена от съдиите в шоуто. Три години по-късно той заяви пред вестник "The Independent", че е "много горд" от този резултат, припомня BBC.