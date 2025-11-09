Почина един от водещите на Top Gear

Тъжна новина за любителите на автомобилното предаване Top Gear. Джереми Кларксън и Джеймс Мей почетоха колегата си Куентин Уилсън, който почина в събота на 68-годишна възраст. Уилсън беше ко-водещ на автомобилното предаване на BBC между 1991 и 2001 г. – заедно с двамата преди Кларксън да преобрази шоуто – и продължи да води Fifth Gear по Channel 5.

Снимка: Getty Images

Мей, който за кратко се появи с Уилсън в оригиналното Top Gear през 90-те години, го нарече "страхотен човек", а Кларксън го описа като "истински забавен".

We had some laughs over the years. Properly funny man. — Jeremy Clarkson

Роденият в Лестър баща на три деца, който по-късно работи като активист и защитник на електромобилите (EV), почина след кратка борба с рак на белия дроб, съобщи семейството му в изявление. Те го описаха като "национално съкровище" и "истински защитник на потребителите", добавяйки: "Куентин донесе радостта от шофирането, от двигателите с вътрешно горене до електрическите, в нашите холове."

Те продължиха: "Празнината, която той остави, никога не може да бъде запълнена. Неговите знания не бяха просто научени, а изживени; библиотека от опит, която сега е извън нашия обсег."

Мей, който по-късно стана част от възродения екип на Top Gear, написа в X, че Уилсън "ми даде правилните съвети и ме окуражи по време на първите ми опити в телевизията, в края на 90-те години", добавяйки: "Никога няма да го забравя."

Кларксън пък си спомни: "През годините се забавлявахме много."

Защитник на електромобилите

Уилсън беше експертът по употребявани автомобили в Top Gear, известен с ироничния си тон и острите си рецензии. В една рецензия от 1998 г. той описва Jaguar като "домейн на мошеници, измамници и букмейкъри" три десетилетия по-рано.

Той също така води предаването The Car's the Star за BBC и The Classic Car Show по Channel 5, и работи като автомобилен журналист за списанието "Classic Cars" и вестник "Mirror". През 2004 г. бе обявен за автомобилен журналист на годината на British Press Awards.

Снимка: Getty Images

По-късно Уилсън работи като активист, оглавявайки групата FairFuel, която призовава за по-ниски акцизи върху горивата, и става един от първите защитници на електрическите автомобили (EV). Уилсън лобира за по-добра инфраструктура и по-ниски разходи за зареждане чрез кампанията си FairCharge.

Уилсън е участник в "Strictly Come Dancing" през 2004 г., където общата му оценка от осем точки за едно изпълнение все още е най-ниската оценка, дадена от съдиите в шоуто. Три години по-късно той заяви пред вестник "The Independent", че е "много горд" от този резултат, припомня BBC.