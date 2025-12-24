Взривени катаджии в Москва, ударен ТЕЦ в Харков. Нови данни за украински удари: подводница, уникален самолет и танкер (ВИДЕО)

Нов взрив на автомобил и през изминалата нощ в руската столица Москва, на ул. "Елецкая", в непосредствена близост до мястото, където на 22 декември беше убит висш руски генерал. Загинали са двама руски милиционери, от КАТ, други двама са в критично състояние, става ясно от официално изявление на Следствения комитет на Руската федерация. Според Главното разузнавателно управление на Украйна обаче са убити двама руски военни (СНИМКА), участвали в мъчения срещу украински военнопленници - тази информация беше публикувана в "РБК-Украйна" - Още: Взрив на кола в Москва, в нея е бил руски генерал - мъртъв е (ВИДЕО)

An explosion in Moscow on the night of December 23 targeted a police vehicle parked in the same lot where General Sarvarov was recently killed. According to early reports, an explosive device was thrown through the car window. Two police officers were killed, and two others… pic.twitter.com/GtTUN6T5k4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 24, 2025

Една от основните версии какво точно се е случило е, че мъж е хвърлил взривно устройство в патрулката, където са стоели четирима руски катаджии. Освен двамата загинали милиционери и другите двама в критично състояние, нападателят също е загинал - но това са неофициални данни:

🚨 BREAKING: POLICE OFFICERS WHO TORTURED UKRAINIAN POWS BLOWN UP IN MOSCOW



According to one version, an unidentified man threw an explosive device into the window of a police vehicle.



Two officers were killed on the spot, two more are in critical condition. The attacker also… pic.twitter.com/ChpzNyjgsP — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Същевременно, кметът на Харков Игор Терехов съобщи в Телеграм за 1 убит и 13 ранени при руски въздушен удар срещу ТЕЦ в предградие на втория по големина украински град. Съответно, има проблеми с парното и тока в града.

Скорошни украински удари - допълнителни данни

Междувременно, Службата за безопасност на Украйна (СБУ) оповести допълнителни подробности за операцията, при която за пръв път с подводни дронове беше атакувана и уцелена руска подводница, изстрелваща ракети с морско базиране "Калибър".

Преди атаката, служители на СБУ са ударили руски морски разузнавателен самолет Ил-38Н във военновъздушната база Ейск. Самолетът е бил използван за лов на подводници, наблюдение на морски райони и координиране на торпедни удари. Това е бил единственият такъв самолет, действащ в Черно море. Предполагаемата му цена е около 24 милиона долара.

Ил-38Н е унищожен от дрон с бойна глава, която е детонирала директно над фюзелажа на самолета. В резултат на това руските сили са загубили контрол във въздуха и не са успели да открият подводния дрон Sea Baby, с който е атакувана подводницата клас "Кило" ("Варшавянка") - Още: От "непокътнатата", според руснаците, подводница в Новоросийск започна да тече гориво в морето? (ВИДЕО)

⚡️ The SBU has revealed new details about the bombing of a Russian submarine in Novorossiysk



Before the attack, officers of the SBU’s military counterintelligence struck a Russian Il-38N maritime reconnaissance aircraft at the Yeysk air base.



The aircraft was used to hunt… pic.twitter.com/uZhKiAb9VA — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Появиха се и нови кадри от украинския удар срещу танкера "Валерий Горчаков" в Ростов на 18 декември. Рулевата рубка е повредена, машинното отделение също е претърпяло щети, а едно отделение се е запалило. Двама членове на екипажа са загинали - готвачът и третият механик. Ранени са старши помощник-капитан и двама моряци - Още: Украйна удари кораб в Ростов на Дон, има загинали (ВИДЕО)*

The consequences of the attack on the tanker "Valery Gorchakov" in Rostov on December 18: the wheelhouse was damaged, the engine room also sustained breaches, and a compartment caught fire. Two crew members were killed: the cook and the third engineer.

Wounded: the chief mate… pic.twitter.com/BJIjxhNg6R — WarTranslated (@wartranslated) December 24, 2025

