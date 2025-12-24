Кабинетът подаде оставка:

24 декември 2025, 13:47 часа 485 прочитания 0 коментара
Взривени катаджии в Москва, ударен ТЕЦ в Харков. Нови данни за украински удари: подводница, уникален самолет и танкер (ВИДЕО)

Нов взрив на автомобил и през изминалата нощ в руската столица Москва, на ул. "Елецкая", в непосредствена близост до мястото, където на 22 декември беше убит висш руски генерал. Загинали са двама руски милиционери, от КАТ, други двама са в критично състояние, става ясно от официално изявление на Следствения комитет на Руската федерация. Според Главното разузнавателно управление на Украйна обаче са убити двама руски военни (СНИМКА), участвали в мъчения срещу украински военнопленници - тази информация беше публикувана в "РБК-Украйна" - Още: Взрив на кола в Москва, в нея е бил руски генерал - мъртъв е (ВИДЕО)

Една от основните версии какво точно се е случило е, че мъж е хвърлил взривно устройство в патрулката, където са стоели четирима руски катаджии. Освен двамата загинали милиционери и другите двама в критично състояние, нападателят също е загинал - но това са неофициални данни:

Същевременно, кметът на Харков Игор Терехов съобщи в Телеграм за 1 убит и 13 ранени при руски въздушен удар срещу ТЕЦ в предградие на втория по големина украински град. Съответно, има проблеми с парното и тока в града.

Скорошни украински удари - допълнителни данни

Междувременно, Службата за безопасност на Украйна (СБУ) оповести допълнителни подробности за операцията, при която за пръв път с подводни дронове беше атакувана и уцелена руска подводница, изстрелваща ракети с морско базиране "Калибър".

Преди атаката, служители на СБУ са ударили руски морски разузнавателен самолет Ил-38Н във военновъздушната база Ейск. Самолетът е бил използван за лов на подводници, наблюдение на морски райони и координиране на торпедни удари. Това е бил единственият такъв самолет, действащ в Черно море. Предполагаемата му цена е около 24 милиона долара.

Ил-38Н е унищожен от дрон с бойна глава, която е детонирала директно над фюзелажа на самолета. В резултат на това руските сили са загубили контрол във въздуха и не са успели да открият подводния дрон Sea Baby, с който е атакувана подводницата клас "Кило" ("Варшавянка") - Още: От "непокътнатата", според руснаците, подводница в Новоросийск започна да тече гориво в морето? (ВИДЕО)

Появиха се и нови кадри от украинския удар срещу танкера "Валерий Горчаков" в Ростов на 18 декември. Рулевата рубка е повредена, машинното отделение също е претърпяло щети, а едно отделение се е запалило. Двама членове на екипажа са загинали - готвачът и третият механик. Ранени са старши помощник-капитан и двама моряци - Още: Украйна удари кораб в Ростов на Дон, има загинали (ВИДЕО)*

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
