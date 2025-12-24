"Руснаците убиха жена ми и децата ми": Коледа в Украйна

Преди много години Камал ел Ахдар пристига в Украйна от Мароко, за да следва в университет. Влюбва се в страната, а после и в Мария, за която се жени. Двамата създават семейство. "Влязох в кухнята, за да приготвя мляко за бебето", разказва Камал за сутринта на 19 ноември - денят, в който животът му се променя, разказва "Дойче веле".

В този миг Русия атакува с ракети и дронове град Тернопил - едно от най-смъртоносните нападения в Западна Украйна от началото на войната . Умират 38 души. Сред тях са съпругата на Камал и двете им деца. Мъжът оцелява, защото е бил в съседната стая. "Една секунда променя целия ти живот. Гледаш ги и след една секунда ги няма. Ужасяващо е тримата най-важни хора в живота ти да изчезнат едновременно", споделя той пред германската обществена телевизия АРД.

Всеки ден Камал е на гробището заедно с родителите на съпругата си - Олександра и Михайло. Огромният брой цветя на гробовете на Мария и двете им деца демонстрират силното съчувствие на хората от града към трагедията на това семейство. "Благодарна съм на всички, които ми помагат да се справя със загубата", казва Олександра. "Нищо на този свят обаче няма да ми върне внуците и дъщеря ми."

Поредната Коледа, изпълнена със скръб

За много семейства в Украйна тази Коледа ще е поредната, на която ще скърбят. От 2022 година насам над 450 войници са били погребани само в град Тернопил, пише АРД. Фронтовата линия е в източната част на страната - на стотици километри от това място, което е доста по-близо до границата с Европейския съюз.

Тази година руската агресивна война нанася все повече и все по-сериозни удари на Тернопил. "След тези атаки е трудно да се празнува", казва Хана, която подготвя сцена от Рождество за коледната украса в центъра на града. "Въпреки всичко нашето семейство ще се събере за Коледа."

Духът на празника обаче трудно се усеща из града. "Няма празнична атмосфера вече четири години", споделя Юлия - млада жена, която се разхожда в градския парк с партньора си. "Затова и се радвам, че няма да има коледна елха тази година."

Кметът на града Серхий Надал съжалява, че се е наложило да вземе това решение, но смята, че е правилното. Във времена на непрестанни спирания на електричеството и скърбящи семейства ще е нелепо в центъра на града да има голямо коледно дърво със светлини.

Тернопил показа характера си

За хората в Тернопил състраданието е по-важно от коледната украса. През последните седмица мнозина местни помагаха на пострадалите от руската атака на 19 ноември, които имаха отчаяна нужда от това - носеха им храна, вода, дрехи. "Тази трагедия показа характера на Тернопил - хората се обединиха и забравиха за себе си, за да помогнат на другите", казва кметът на града. "Това е истинският Коледен дух."

Войната на Русия срещу Украйна за поредна година показва на украинците, че най-доброто нещо, което могат да направят, е да се радват на всеки един момент с близките си хора , заключава АРД.

