Коледни чудеса: Десетки деца в нужда от Павел баня получиха мечтания празник (СНИМКИ)

В дните около Рождество Христово коледните чудеса дебнат зад всеки ъгъл и идват в изобилие най-вече за онези, които вярват искрено, чисто, непринудено и със сияещи очи. Като децата в нужда от детската градина и училището в курортния град Павел баня, които получиха специални изненади за своите семейства за едни по-топли, по-истински и заслужени празнични дни.

Благодордната инициатива на местното бизнес семейство на Николай Христов и Красимира Тодорова сбъдна приказния празничен дух на десетки деца от цялата община - сираци, полусираци, социално слаби или деца с увреждания. С грижливо подбрани празнични пакети с продукти, лакомства, изненади и парична премия, те пожелаха топли мигове с любимите хора, повече светлина в съзнанието и уют в душите на сияещите деца и ученици.

"Тази Коледа ти изпращаме много топлина, усмивки и надежда. Нека празникът донесе светлина в сърцето ти, вяра в доброто и сбъднати мечти - дори най-малките, защото те са най-важни", каза в своите пожелания Красимира Тодорова, която е и собственик на Grand Resort Pavel banya 5*

"В дните, когато сме със семействата си и благодарим за всеки ден, в който сме здрави и благословени, искаме да зарадваме вас и вашите семейства с този скромен жест на внимание. Бъдете здрави, обичайте и вярвайте в чудесата по Коледа, защото добротата ни прави истински хора", пише още бизмесменът и благодетел Николай Христов към развълнуваните деца.

Всеки празничен пакет носеше послание: ти си важен, ти си обичан, не си сам. Очите на децата казаха повече от думите - радост, изненада и онази тиха вяра, че чудесата съществуват. "Когато сме здрави и заедно, сме благословени. Искаме да споделим тази благословия с вас. Обичайте, вярвайте и пазете доброто в себе си - защото именно то ни прави истински хора", каза още Христов.

От името на целите педагогически екипи директорките на Средно училище "Христо Ботев" и на Детска градина "Синчец" - Петя Андреева и Василка Алексиева - бяха поднесени поздравителни адреси до семейство Христови с благодарност за топлия жест и вниманието към децата.

