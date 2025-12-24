На живо: Дядо Коледа потегли от Лапландия, следете пътя му с шейната (ВИДЕО)

Дядо Коледа тръгна по света и през 2025 г., за да раздава подаръци. Добрият старец напусна дома си и се качи на шейната, за да посети очакващите го деца. От 1955 г. насам Северноамериканското военновъздушно-космическо командване, известно със съкращението NORAD, следи движението му.

Който се съмнява в способностите на Дядо Коледа, може да проследи движението на шейната в реално време. Един от начините е чрез приложението на наблюдение на полетите “Flight Radar”. Номерът на полета на шейната е R3DN053.

Още: Бъдни вечер - семейният празник, традициите и миговете на уют заедно с близките

Традицията за проследяване на Дядо Коледа започва през 50-те години на миналия век, когато магазин в Колорадо Спрингс допуска печатна грешка в телефонния номер на Северния полюс в реклама във вестник. Първото обаждане идва от малко момиче, което се свързва с директора на тогавашния NORAD. Полковникът уверява детето, че Дядо Коледа е на път, а след като още деца се обаждат в командния център, армията добавя новата задача към своята отбранителна мисия.

Снимка: iStock

Как потегли?

На тръгване от Лапландия той каза следното: "Здравейте всички, много е приятно да сме тук в този много важен и вълнуващ ден. Всъщност мисля, че е невъзможно да бъдем добри и послушни през цялото време - да, това е твърде много. Трябва просто да се опитате да дадете най-доброто от себе си и ако можете да бъдете достатъчно добри през почти цялото време. Не се притеснявайте за подаръците, отпуснете се", каза той.

Къде се намира Дядо Коледа в реално време гледайте ТУК.

Още: Сняг заваля в селото на Дядо Коледа