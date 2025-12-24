"Като си по-добър - покажи го": Терзиев с обобщение за 2025 г. за столицата

Бих определил 2025 г. като предизвикателна, но добра година, в която успяхме да отбележим значителен прогрес в много направления, заяви в навечерието на коледните и новогодишни празници кметът на София Васил Терзиев в интервю за БТА.

За свършеното през годината той каза, че има изключително много малки и големи неща, с които се гордее. Политиците не сме избирани, за да се оплакваме колко е тежък животът, а да намираме решения. Всеки човек си има достатъчно проблеми, за да се налага да го занимаваме и с нашите, каза Терзиев. Той предпочита да обяснява какво се случва в София, а не да влиза в ролята на жертва. Не ми е фокус да се оплаквам всеки ден какви проблеми съм заварил, а точно обратното - когато мога, винаги съм изказвал благодарност за хубавите неща, отбеляза кметът. Опитва се да поправи лошото и гледа напред, вместо да търси оправдания за несбъднати мечти и нереализирани идеи, какъвто според Терзиев е типичният политически подход в България. Като си по-добър - покажи го, заяви столичният кмет.

От свършеното през годината Васил Терзиев открои нови 1000 места в детските градини, обновяване на транспортната инфраструктура, строителството на метрото, полагането на 110 000 кв. м пътна маркировка, нови 200 000 кв. м тротоари, подготвяне на проекти за ВиК за 150 млн. лв., полагане на над 93 хил. кв. м нови тротоари, създаване на модел на публично-частни партньорства за строителство на паркинги, подмяната на 35% от осветителните дела в града, 71% приключени или в процес на изпълнение граждански проекти в рамките на инициативата "Идеи за града".

Здраве и позитивизъм пожелава Терзиев на софиянци по повод празниците. Той е на мнение, че трябва да си напомняме като общество какво ни събира. Според него каквито и предизвикателства да имаме, когато обединим сили, можем да постигнем чудеса за квартала, града, държавата. Много по-силни сме, когато работим заедно и фокусът ни не е върху минали кривини, а върху изграждането на едно по-добро бъдеще за нас и децата ни, заяви кметът Терзиев.

Следва пълният текст на интервюто:

Какво постигнахте за града през отиващата си 2025 година?

- В областта на образованието, благодарение на нашите усилия бяха открити над 1000 нови места в детските градини. Предстои към тях да бъдат добавени още 1500 места. Строят се 15 детски градини, изграждането на други девет предстои да започне, 10 детски градини се проектират. Много амбициозно и мотивирано работим за решаването на проблема с местата в детските градини, като целта ни е да няма дете без грижа.

През 2025 г. отбелязахме напредък с проектите за училищните дворове и решаването на проблема с двусменния режим. Вече имаме пет готови проекта, които включват дострояване на класни стаи и облагородяване на училищните дворове с нови спортни съоръжения и със зеленина. Първите пет проекта вече са готови, догодина ще проектираме училищни дворове за още 10 училища.

С сферата на транспортната инфраструктура приоритет през годината ни беше всичко, свързано със системите на градския транспорт - метро, трамвайни трасета, осветление, рехабилитация на пътна мрежа и създаване на всички предпоставки да имаме ефективен градски транспорт.

Втората голяма тема през годината е всичко, свързано с транспорта и изграждането на метрото. В момента се строят 10 метростанции, проектират се други пет станции до "Студентски град", като има идейни проекти за още пет. Предстои избор на изпълнител и догодина - започване на работа по двете отсечки "Царица Йоана" до "Люлин". Това включва не само изграждане на метрото, но и изцяло ново многолентово пътно платно.

През годината реализирахме редица важни за града проекти, като моста на "Бакърена фабрика", ул. "Опълченска", бул. "Стамболийски", който е почти готов. Преди дни беше пуснато в движение новоизграденото двукилометрово продължение на бул. "Рожен", което ще позволи преминаване за 5 минути вместо за 26, както беше досега, от железопътния надлез в "Надежда" до Северната скоростна тангента. Това ще позволи по-добрата свързаност на северните райони на града и директен достъп до републиканската пътна мрежа.

Много работа беше свършена по проектирането на ремонти, които да започнат да се реализират догодина, като например обновяването на булевардите "Мария Луиза", "Копенхаген" , "Скобелев", "Христо Ботев".

Във ВиК сектора важна тема през годината беше подготовката на новите проекти за над 150 млн. лв. за изграждане на канализация в осем района на София. Целта е до май 2029 г. 31 000 жители да бъдат свързани с канализацията, а паралелно с това да бъдат подновени и старите им водопроводи. Проектите са за над 150 милиона лева финансиране по Програма "Околна среда" 2021 – 2027 г". Успяхме да приключим тази година проекта за канализация в кв. "Драгалевци", който беше изключително предизвикателен, и използвахме всички уроци от там за подготовка за доизграждането на канализационната мрежа на кв. "Симеоново", което започва догодина.

През 2025 г. е положена 110 000 кв. м пътна маркировка, което е двойно повече от 2024 г. и с около 50% над средното годишно ниво за предходни години. Инвестицията в пътна маркировка е инвестиция в здравето и живота на хората. Тя е сред най-простите, но и сред най-важните инструменти за пътна безопасност. До октомври тази година е подновена маркировката около 385 училища и детски градини във всички райони на София – по прилежащите улици, пешеходните пътеки и зоните с организация на движението. Това са целенасочени мерки, които правят средата около учебните заведения по-безопасна за децата и техните родители.

Друго нещо, което успяхме да направим през годината, е да оформим модел, по който смятаме да реализираме паркинги. Противно на обвиненията, че ние не обичаме паркинги, всъщност искаме да бъдат изградени, но просто имахме по-различни виждания какво трябва да прави Общината със собствени средства и къде можем да ангажираме частен капитал, за да може под формата на публично-частни партньорства да се появят десетки паркинги в града. Проектите за първите девет са факт, още редица са в подготвителен етап и се надяваме, след изработването на икономически финансов анализ, те максимално бързо да бъдат придвижени като процедури в първите месеци на 2026 година.

Градът не разполага с неограничено финансиране и винаги въпросът, който е стоял пред мен, е какъв тип обекти трябва да бъдат реализирани под формата на публично-частно партньорство, за да може не всичко да го плащаме ние, но в същото време да се реализират бързо и качествено проекти от публично значение. Първите две категории, върху които ние сме фокусирани, са паркинги и спортни съоръжения. Залагаме на комбинацията от инвестиция плюс дългосрочен оператор, като много важно е да се отбележи, че след края на концесията или другата избрана форма на партньорство тези обекти остават собственост на общината. И през това време, ако е концесия, ние получаваме и концесионна такса. Тоест това са обекти, които не само не биха стрували пари на общината, но биха допринесли към бюджета на общината и с тези средства бихме могли да правим други публични мероприятия.

Другото, което за нас е от изключителна важност, са зелените системи и развитието на парковете. Въпреки обжалванията, придвижваме реализацията на парка в "Младост", който е първият парк от десетилетия, който се прави там. Напреднали сме и с изграждането на парк "Кукуряк", работим и по "Люлин градина" в ж.к. "Люлин". Градът има няколко дадености, с които ние трябва не само да се съобразим, но и да ги запазим - планините, реките, минералната вода и многото зеленина.

Дадохме тласък и на един друг голям проект - "зеления градски ринг". В момента тече много работа по първите отсечки и се надяваме към края на 2026 г. да започне практическата реализация, което би било изключително голям пробив за града.

Също така бих отбелязвал и усилията ни за Витоша - друга болна тема на софиянци. Разработихме идеен проект за буферен паркинг в кв "Драгалевци", идеен проект за лифта в "Княжево" и удължаването му, работа по всичко, свързано със Симеоновския лифт, като процедури и подготовка за бъдещо изграждане на транспортния хъб, който да позволи много видове градски транспорт да терминират там, да има огромен буферен паркинг и да намалим и дори елиминираме нуждата да се ходи с кола на Витоша. Но там има много други институции, които са ангажирани.

Предстоят редакции и събиране на обратна връзка на базата на общественото обсъждане и бъдещи корекции на Плана за управление, необходими са законови промени. Ние работим с всички институции. Написахме меморандум, който споделихме с всички заинтересовани страни. Въпреки че това не е формален документ с някакви произтичащи задължения, целта ми е публично да покажем, че имаме ангажимент да реализираме този толкова важен проект за свързаността на Витоша.

През годината се случи облагородяване на горски пътеки на Витоша, поставяне на маркировка, табели, имаше множество програми за децата, благодарение на които хиляди деца успяха да прекарат дни, изпълнени с много активности в планината. Облагородихме някои места за паркиране, како тези пред Националния исторически музей, така че там работата си върви активно и постоянно се правят подобрения.

Голям фокус през годината беше градската среда. Успяхме да подменим осветлението на десетки подлези, да ги изчистим от драсканици и да ги "облагородим" с графити. И в момента се работи по няколко изключително занемарени от години подлези по бул. "България", както и в "Подуяне". Подменено беше осветлението в подлеза на ул. "Гурко" и бул. "Васил Левски". Можем да се похвалим с подмяната на 35% от осветителните дела в града.

Обновени са 200 000 кв. м тротоари до края на 2025 г., което е рекорд. Тази програма ще продължим и следващите години.

Друго нещо, от което съм много горд, е програмата за гражданските бюджети - над 72% от проектите са напълно реализирани или са в процес на довършване. За тази година имахме рекорден брой нови проекти, рекорден брой гласували - 24 367. За догодина сме планирали да увеличим финансирането и гражданите наистина да усетят това скъсяване на дистанцията между Общината и човека. Това е централна тема, макар и от по-невидимите.

Кои са грешките, които допуснахте, и какви уроци научихте?

- Стремя се да не драматизирам грешките. Казвал съм много пъти на екипа си, че не ме притесняват грешките, стига да не са прекалено големи и фатални, особено такива, които афектират гражданите. По-скоро за мен всичко е урок и това, което не искам да виждам, е провали. Когато сме правили грешки, правилното е честно да си ги признаем пред нас, да видим защо са се получили и какво ще променим, за да не ги повтаряме. За щастие всички от екипа са много мотивирани, учат се бързо и смятам, че това е една много важна част от промяната на културата - да не се замитат грешките под килима. Използвам всяка една грешка или проблем, за да потърся по-системно решение.

За две години, откакто сте начело на Общината, много хора напуснаха Вашия екип? Как ще обясните това?

- Всеки, който е минал през тази администрация, е дал своя принос, но целта ми е да създам добре работеща машина, в която нито един човек не е незаменим. По-скоро всеки един допринася за този комплексен организъм да работи добре. И независимо дали излиза в отпуск или болничен, системата да продължава да работи без "загуба на сигнал". Целта е да не се разчита на индивидуалния героизъм, а на отборните умения и на това всичко да остане под формата на добре работеща организация, защото една от целите ни е, независимо кой и кога бъде кмет на София след мен, да наследи една изключително подредена, добре работеща, ясна и разбираема структура.

Сега вече добър отбор ли сте?

- Всичко, свързано с хора, е постоянна работа в движение и не смятам, че кадровите промени ще приключат с това, което се е случило до момента. В крайна сметка някои хора не издържат, други не се справят. Има редица причини, поради които някой решава да напусне или бива помолен да го направи, но в крайна сметка всеки един е успял да остави някакъв отпечатък. Продължава търсенето на възможно най-добрите начини да реализираме идеите си. Затова съм щастлив, че беше приета новата структура на Общината, която се надявам да ни позволи още по-ефективно да заработим и да създаваме блага за този град.

Криза след криза бележат управлението Ви – това кара ли Ви да съжалявате, че станахте кмет на София?

- Нито за момент не съжалявам. Всъщност в момента съм много по-мотивиран, щастлив, с много по-голямо желание за работа, отколкото преди една година или отколкото преди две години, защото вече проблемите ги познавам в дълбочина. Ясни са ми взаимовръзките между проблемите, възможните решения, различните политики, които биха спомогнали за пътя, по който те да се случат. Знам цената на дадено решение. Имам разбиране за решенията и инструментите за решаване на проблемите като хора, процеси, системи, програми, бюджет. Затова не съм спирал да бъда оптимист за всичко, което следва през следващите две години.

Трудна ли е за Вас ролята на политик?

- Пред последните десетилетия винаги работата ми е била свързана с хора. Свикнал съм постоянно да решавам проблеми, да имам насреща конфликтни гледни точки, да намирам решения, да бъда арбитър и да търся диалог и консенсус. Това много ми помага и сега. Просто средата е по-различна, по предизвикателна. Политическият контекст прави много трудно надграждането на чисто прагматичното, когато всички знаем какво е правилното решение за града, но не знаем как да бъде опаковано в правилните политически послания и решения.

Политиците не сме избирани да се оплакваме колко е тежък животът. Всеки човек си има достатъчно проблеми, за да се налага ние да го занимаваме и с нашите. Избират ни, за да намираме решения. Затова образовам хората за това какво се случва, но никога не съм се чувствал жертва и не съм имал очаквания, че трябва да бъда подкрепен и разбран.

За мен това е мотивация да полагам още повече усилия за по-добри идеи и намиране на подкрепа, независимо колко е трудно, за да оправдая доверието на хората. Не съм имал грешните очаквания. Свикнал съм, когато нещо трябва да се свърши, да се свърши. Това си личи от отношението ми към предишната администрация на Столичната община. Не ми е фокус да се оплаквам всеки ден какви проблеми съм заварил, обратното - когато мога, винаги съм изказвал благодарност за хубавите неща, а лошото гледам да поправя. Гледам напред, вместо да търся оправдания за несбъднати мечти и нереализирани идеи, какъвто е типичният политически подход в България.

Какви са целите Ви за следващата година?

- "Развързване на възела" с Витоша, стартиране на процеса за комплексния анализ на "Топлофикация София", който да даде посока какво е най-правилното решение, за да има една добре работещо, финансово стабилно дружество. Всичко, свързано с образование, зелената система, големите инфраструктурни проекти и подобренията в транспорта. Да закупим нови тролеи, автобуси, трамваи и да изградим една по-добра услуга. Всичко, свързано с дигитализацията на общината.

Ще се променят ли разчетите в бюджета на Столичната община за 2026 г. след падането на правителството и липсата на редовен бюджет за догодина?

- Търсим политическо съгласие как би трябвало да изглежда бюджетът на София. Това, което пряко ни вълнува, е всичко, свързано с транспорта и с програмата за подкрепа на общините. Налице е нежеланието на държавата да ни плаща за вече свършена работа, затова нямаме високи очаквания, че нещо може да се промени. Не разчитаме на държавата. Изпратихме писмо до правителството, в което описваме нещата и нуждата държавата да се намеси, за да няма повече проблеми. Но има близо 140 млн. лв. "дупка" в икономическата рамка на градския транспорт и това изисква много по-голям ангажимент от страна на държавата.

Какво пожелавате на софиянци по повод Коледа и Нова година?

- Да са здрави, позитивни и да си напомняме като общество какво ни събира. Каквито и предизвикателства да имаме, когато обединим сили, можем да постигнем чудеса за квартала, града, държавата. Много по-силни сме, когато работим заедно и фокусът ни не е върху минали кривини, а върху изграждането на едно по-добро бъдеще за нас и децата ни.