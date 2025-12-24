Лайфстайл:

2025 година беше трудна година, но не се тревожете - следващата ще е още по-зле

24 декември 2025, 13:13 часа 328 прочитания 0 коментара
2025 година беше трудна година, но не се тревожете - следващата ще е още по-зле

Думите от заглавието са на италианския премиер Джорджа Мелони - италианската информационна агенция ANSA съобщава, че тя ги е казала в последния работен ден преди коледните празници на служителите в Италианския министерски съвет.

Още: Хаосът тепърва започва наново

Мелони е казала на служителите от администрацията си, че ги чувства като семейство и че заедно водят всички битки. И предвид, че догодина щяло да е по-зле, италианският премиер съветва всички служители да си починат възможно най-хубаво сега, за да могат и догодина да отговарят на очакванията на всички италианци.

Междувременно, на магистралата Милано - Неапол стана невиждана катастрофа. Два камиона се сблъскаха, последва грандиозна експлозия, защото единият е пренасял втечнен газ. По чудо няма жертви, шофьорите са успели да избягат.

Още: Мелони продава на търг iPad-а от Зеленски и обувки от змийска кожа на питон

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
цитати Джорджа Мелони
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес