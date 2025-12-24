БОЕЦ осъди МВР с министър Калин Стоянов за незаконен арест и злоупотреба със сила

Гражданската инициатива "БОЕЦ" и създателя й Георги Георгиев са осъдили успешно МВР за незаконния му арест по време на протеста на организацията срещу отмяната на машинното гласуване на 28 октомври 2023 г., става ясно от публикация на самия Георгиев в социалните мрежи.

"Коледна победа! Съдия Антоанета Аргирова от АССГ осъжда МВР да ми изплати 40 000 лв. обезщетение и 7200 лв. лихви за отвличането ми и незаконните действия. ... Моят арест влезе в годишния доклад на Департамента на САЩ за нарушаване на човешките права заради дейността ми с БОЕЦ. Калин Стоянов по заповед на Пеевски разпореди моето задържане. Целта бе да бъдем смачкани. Аз бях мишената, но жертви бяха хилядите, които следваха БОЕЦ и на които даваме вяра и сили в борбата срещу беззаконието и корупцията в България", разказва Георгиев.

Той споделя и хронологията на събитията след излизането си от ареста: "С БОЕЦ разследвахме полицая, който ме задържа и счупи личната ми карта в ареста. Установихме връзките му с руските терористи от Вагнер и той бе уволнен от МВР. Последваха заплахи и организиран опит за убийството ми. Никой политик, или партия в парламента не реагира тогава на тези безобразия. Бяха сглобени с мафията и БОЕЦ бяхме обявени за враг номер едно от всички. И сега е така. Днес БОЕЦ сме най-активната гражданска, антикорупционна организация в България - символ на съпротивата срещу мафията", пише още той и изрази благодарност на своя адвокат Методи Лалов и всички приятели и съмишленици на гражданската инициатива.

